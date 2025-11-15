Örnek No:55*

T.C.

BAKIRKÖY

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/489 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/489 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, Kuleli Mevkii, 7080 Parselde Kayıtlı, 209,97 M2 Yüzölçümlü, 26/250 Arsa Paylı, Mesken Nitelikli, 2. Kat 6 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.

İmar Durumu: „‟Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, E-35345133-155.02.01-10829/19134 sayılı imar durum belgesine göre; "Bahçelievler ilçesi, Yenibosna 7080 parsel sayılı taşınmazla ilgili talebiniz incelenmiş olup; Fevzi Çakmak Mahallesi Aslı Sokak No:8 adresinde kayıtlı taşınmaz 21/06/2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planı'na göre İkiz Nizam 5 Kat yapılaşma şartlarında Konut Alanı'nda kalmaktadır." denilmiştir. Söz konusu parselin imar işlem dosyasında yapılan tetkikte; "Söz konusu taşınmaza 25/08/2006 tarih ve 09/32 sayılı yapı ruhsatı tanzim edilmiş olup,net m2 ler 150m2'nin altındadır." yazısı bulunmaktadır.

Özellikleri : Satışa ilişkin Bakırköy 9. İcra Hukuk Mahkemesinin 21/01/2025 tarihli 2024/597 Esas sayılı dosyasından hazırlanan bilirkişi raporuna göre "



Adres Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu olan taşınmazlar adres olarak; İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi,Fevzi Çakmak (Tapu:Yenibosna) Mahallesi, Aslı Sokak cepheli 8 dış kapı numaralı binada,2.N.katta, 6 ve 7 bağımsız bölüm numaralı adreste konumludur. UAVT(6): 3452207198 ve UAVT(7):3451907202‟dir.

Yakın Çevre Özellikleri: Davaya konu taşınmaz, kara-yaya ulaşımına müsait alt ve üst yapısı tamamlanmış tüm kamu hizmetlerinden yararlanabilir, çevrede rağbet gören merkezi bir mevkide yer almaktadır.Ulaşım olarak çok kolaydır. Yeni Bosna Orta Okuluna çok yakındır. Ayrıca İstanbul Fuar Merkezine, Atatürk Hava limanına, Safa Hastanesine, Bakırköy Adliyesi Ek binasına ve E5karayoluna Yenibosna Metroya yakındır. Taşınmaz, Yıldırım Bayazıt Caddesine, Yeni Bosna metrobüs durağına, okullara, otobüs duraklarına yakın mesafede yer almakta olup yakın çevresinde okul, alışverişmerkezleri vb. gibi diğer donatı alanları da bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge gelişimini tamamlanmış durumda ve belediyenin sağladığı her türlü altyapı hizmetinden faydalanmakta olup, orta-orta üst gelir seviye gruplarının tercihettiği bir semttir. Sürekli gelişen kentsel dönüşüm bölgesinde konumludur.

Bina ve Bağımsız Bölüm Özellikleri: Kıymet takdirine konu taşınmazların yer aldığı parsel 209,97 m2 yüzölçümlü, hafif eğimli birtopoğrafik yapıya sahip olup, dikdörtgen şekillidir. Taşınmaz parseli üzerinde 1 adet ayrık nizam yapı düzeninde betonarme karkas yapı mevcuttur. 4 bodrum + zemin + 4 normal kat şekilde inşa edilmiş olup, bina dahilinde 11 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Binanınmahallinde yapılan incelemede dış cephesinin cephe kaplama olduğu görülmüştür. Binadaelektrik, su, doğalgaz tesisatlıdır. Asansör bulunmaktadır. Taşınmazların bulunduğu binanıngirişi mimari projesine göre ve mahallinde zemin kattan sağlandığı tespit edilmiştir. Onaylı projesine uygundur.

Kıymet takdirine konu 6 nolu bağımsız bölüm; Tapu müdürlüğü ve belediye İmarMüdürlüğünden temin edilen 22.08.2006 tarih ve 9301 sayılı onaylı tadilat mimari projesinegöre 2. Normal katta konumlanmış olup; Mesken nitelikli bağımsız bölüm 2+1 vasıflıdır.Buna göre: Antre, 2 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve balkon hacimli olarak planlanmış olupnet kullanım alanı 72 m2 yaklaşık brüt 82 m2 alanlıdır.

Kıymet takdirine konu 7 nolu bağımsız bölüm; Tapu müdürlüğü ve belediye İmarMüdürlüğnden temin edilen 22.08.2006 tarih ve 9301 sayılı onaylı tadilat mimari projesine göre 2. Normal katta konumlanmış olup; Mesken nitelikli bağımsız bölüm 2+1 vasıflıdır. Buna göre: Antre, 2 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve balkon hacimli olarak planlanmış olup net kullanım alanı 72 m2 yaklaşık brüt 82 m2 alanlıdır. Keşif günü 7 nolu dairenin içi gezilmiştir. Projesinden ve eski raporundan faydalanarak 6 nolu b.bölümün de simetrik yapıda olduğu tespit edilmiştir. Bağımsız bölümlerin ıslak hacimlerinin zemini seramik kaplama, salon ve odaların zemini ise laminat parke kaplı olduğu, duvarı saten boyalıdır. Pencereler PVC malzemeden imal edilmiş ısı camlıdır. Mutfak hacimlerinde Ahşap malzemeden imal edilmiş olan mutfak dolapları mevcuttur. Ayrıca sunni mermer malzemeden imal edilmiş mermer tezgah ile bataryalarının olduğu tespit edilmiştir. Daire dış kapıları çelik kapı olup iç oda kapıları ahşap panel kapıdır. Banyo bölümünde duşa kabin bulunmaktadır. Tüm vitrifiyeleri tam olup kullanılır vaziyettedir. Her iki dairenin ısınması kaloriferli olup doğal gaz kombi tesisatı mevcuttur. Aslı sokaktan binaya yüzümüzü döndüğümüzde 2. Normal katında sol kolda 6 nolu ; Sağ kolda 7 nolu daire konumludur. Onaylı projesine ve mahalline uygun olduğu tespit edilmiştir. Genelde bakımlıdır. Masrafı yoktur. " denilmektedir.

Kıymeti : 3.240.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Beyan : Yönetim Planı : 23/05/2007

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 13:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 13:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 13:45

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, Kuleli Mevkii, 7080 Parselde Kayıtlı, 209,97 M2 Yüzölçümlü, 26/250 Arsa Paylı, Mesken Nitelikli, 2. Kat 7 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.

İmar Durumu:‟ Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, E-35345133-155.02.01-10829/19134 sayılı imar durum belgesine göre; "Bahçelievler ilçesi, Yenibosna 7080 parsel sayılı taşınmazla ilgili talebiniz incelenmiş olup; Fevzi Çakmak Mahallesi Aslı Sokak No:8 adresinde kayıtlı taşınmaz 21/06/2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planı'na göre İkiz Nizam 5 Kat yapılaşma şartlarında KonutAlanı'nda kalmaktadır." denilmiştir. Söz konusu parselin imar işlem dosyasında yapılan tetkikte; "Söz konusu taşınmaza 25/08/2006 tarih ve 09/32 sayılı yapı ruhsatı tanzim edilmiş olup, net m2 ler 150 m2'nin altındadır." yazısı bulunmaktadır.

Özellikleri : Satışa ilişkin Bakırköy 9. İcra Hukuk Mahkemesinin 21/01/2025 tarihli 2024/597 Esas sayılı dosyasından hazırlanan bilirkişi raporuna göre "

Adres Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu olan taşınmazlar adres olarak; İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi,Fevzi Çakmak (Tapu:Yenibosna) Mahallesi, Aslı Sokak cepheli 8 dış kapı numaralı binada, 2.N. katta, 6 ve 7 bağımsız bölüm numaralı adreste konumludur. UAVT(6): 3452207198 ve UAVT(7):3451907202‟dir.

Yakın Çevre Özellikleri: Davaya konu taşınmaz, kara-yaya ulaşımına müsait alt ve üst yapısı tamamlanmış tüm kamu hizmetlerinden yararlanabilir, çevrede rağbet gören merkezi bir mevkide yer almaktadır. Ulaşım olarak çok kolaydır. Yeni Bosna Orta Okuluna çok yakındır. Ayrıca İstanbul Fuar Merkezine, Atatürk Hava limanına, Safa Hastanesine, Bakırköy Adliyesi Ek binasına ve E5karayoluna Yenibosna Metroya yakındır. Taşınmaz, Yıldırım Bayazıt Caddesine, Yeni Bosna metrobüs durağına, okullara, otobüs duraklarına yakın mesafede yer almakta olup yakın çevresinde okul, alışverişmerkezleri vb. gibi diğer donatı alanları da bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge gelişimini tamamlanmış durumda ve belediyenin sağladığı her türlü altyapı hizmetinden faydalanmakta olup, orta-orta üst gelir seviye gruplarının tercihettiği bir semttir. Sürekli gelişen kentsel dönüşüm bölgesinde konumludur.

Bina ve Bağımsız Bölüm Özellikleri: Kıymet takdirine konu taşınmazların yer aldığı parsel 209,97 m2 yüzölçümlü, hafif eğimli birtopoğrafik yapıya sahip olup, dikdörtgen şekillidir. Taşınmaz parseli üzerinde 1 adet ayrık nizam yapı düzeninde betonarme karkas yapı mevcuttur. 4 bodrum + zemin + 4 normal kat şekilde inşa edilmiş olup, bina dahilinde 11 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Binanınmahallinde yapılan incelemede dış cephesinin cephe kaplama olduğu görülmüştür. Binadaelektrik, su, doğalgaz tesisatlıdır. Asansör bulunmaktadır. Taşınmazların bulunduğu binanıngirişi mimari projesine göre ve mahallinde zemin kattan sağlandığı tespit edilmiştir. Onaylı projesine uygundur.

Kıymet takdirine konu 6 nolu bağımsız bölüm; Tapu müdürlüğü ve belediye İmarMüdürlüğünden temin edilen 22.08.2006 tarih ve 9301 sayılı onaylı tadilat mimari projesinegöre 2. Normal katta konumlanmış olup; Mesken nitelikli bağımsız bölüm 2+1 vasıflıdır.Buna göre: Antre, 2 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve balkon hacimli olarak planlanmış olupnet kullanım alanı 72 m2 yaklaşık brüt 82 m2 alanlıdır.

Kıymet takdirine konu 7 nolu bağımsız bölüm; Tapu müdürlüğü ve belediye İmarMüdürlüğnden temin edilen 22.08.2006 tarih ve 9301 sayılı onaylı tadilat mimari projesine göre 2. Normal katta konumlanmış olup; Mesken nitelikli bağımsız bölüm 2+1 vasıflıdır. Buna göre: Antre, 2 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve balkon hacimli olarak planlanmış olup net kullanım alanı 72 m2 yaklaşık brüt 82 m2 alanlıdır. Keşif günü 7 nolu dairenin içi gezilmiştir. Projesinden ve eski raporundan faydalanarak 6 nolu b.bölümün de simetrik yapıda olduğu tespit edilmiştir. Bağımsız bölümlerin ıslak hacimlerinin zemini seramik kaplama, salon ve odaların zemini ise laminat parke kaplı olduğu, duvarı saten boyalıdır. Pencereler PVC malzemeden imal edilmiş ısı camlıdır. Mutfak hacimlerinde Ahşap malzemeden imal edilmiş olan mutfak dolapları mevcuttur. Ayrıca sunni mermer malzemeden imal edilmiş mermer tezgah ile bataryalarının olduğu tespit edilmiştir. Daire dış kapıları çelik kapı olup iç oda kapıları ahşap panel kapıdır. Banyo bölümünde duşa kabin bulunmaktadır. Tüm vitrifiyeleri tam olup kullanılır vaziyettedir. Her iki dairenin ısınması kaloriferli olup doğal gaz kombi tesisatı mevcuttur. Aslı sokaktan binaya yüzümüzü döndüğümüzde 2. Normal katında sol kolda 6 nolu ; Sağ kolda 7 nolu daire konumludur. Onaylı projesine ve mahalline uygun olduğu tespit edilmiştir. Genelde bakımlıdır. Masrafı yoktur. " denilmektedir.

Kıymeti : 3.240.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:Beyan : Yönetim Planı : 23/05/2007

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 14:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 14:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 14:45

07/11/2025 İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02336255