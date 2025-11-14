Örnek No:55*

T.C.

BAKIRKÖY

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/542 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/542 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Esenler İlçesi, Esenler Mahallesi, 148 Ada 25 Parsel Sayılı 113,82 M2 Yüzölçümlü Ana Taşınmazda 8/114 Arsa Paylı 2.Bodrum Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Konut Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri : Müdürlüğümüz dosyasında mevcut 09/10/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz Esenler İlçesi, Fatih (Tapuda Esenler) Mahallesi, Aksaray Caddesinde,tapunun 148 ada, 25 parsel numarasında kayıtlı ve Aksaray Caddesinden 20 dış kapı numarası alan 113,82m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli kargir apartmanda 8/114 arsa paylı 2.bodrum kat (1) bağımsız bölüm numaralı"Konut"un tamamı niteliğindedir. Aksaray Caddesi üzerinde yer alan, 2 bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda ve bitişik nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, 2.bodrum katta bir daire, zemin katında bir iş yeri, diğer katlarında birer daireli, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatlı, asansörlü, merdiven ve sahanlıkları mermer kaplı ana binanın 2.bodrum katında yer alan (1) bağımsız bölüm numaralı daire Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine ve mahallinde yapılan tespite göre; hol, salon, oda, mutfak, banyo, WC mahallerinden ibaret, iç ölçüleri itibari ile net 43,00 m2, brüt 53,00 m2 alana sahiptir. Dairede mutfakta sabit tezgah üzerinde ahşap mutfak dolapları, banyoda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları bulunmaktadır. Pencere doğramaları PVC, oda ve salon zeminleri parke, duvarları sıvalı ve boyalı, ahşap iç kapılı, ıslak zeminler seramik, banyo ve WC duvarları seramik olan dairede doğalgaz, elektrik ve sıhhi tesisatları mevcut, daire giriş kapısı çeliktir. Taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle belediye ve altyapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın talep gören konut ve ticaret sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir." denilmektedir.

İmar Durumu:Esenler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 160733 sayılı imar durum belgesine göre Esenler İlçesi, Fatih Mahallesi, 148 ada 25 parsel sayılı taşınmaz; 13.03.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Esenler Uygulama İmar Planında kısmen "Bitişik Nizam 5 kat Konut Alanı"nda kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 1.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

BEYAN: Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır.-10/12/2012 tarih ve 14826 yevmiye

BEYAN: Yönetim planı-29/06/2015 tarih ve 9787 yevmiye

BEYAN: KM ne çevrilmiştir.-19/08/2016 tarih ve 12259 yevmiye

BEYAN:Malik bizzat gelmeden tasarrufi işlem yapılamaz.(Elektronik sistem üzerinden yukarıda belirttiğim hisselerim üzerine tapu müdürlüğüne bizzat gidilmeden tasarrufu işlem yapılmamasına yönelik belirtmenin tesis edilmesini, bu belirtme kaldırılmadan hissem üzerinde hiçbir şekilde vekaleten işlem yapamayacağımı bu belirtmenin mahkemeler icra müdürlükleri ile diğer kamu kurumlarından gelen taleplerin karşılanmasına engel teşkil etmediğini ve bu belirtmenin kaldırılması için bizzat talebimin olması gerektiğini bildiğimi, belirtmenin tüm sonuçlarını kabul ettiğimi kabul ve taahhüt ederim.) (Şerhler ve Beyanlar Tapu Kaydındaki Gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 13:35

Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2026 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 13:35

Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 13:35

11/11/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

