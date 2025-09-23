BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/455 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: İstanbul ili, Güngören ilçesi, Güngören mahallesi, Bağlar mevkii, 3943 parsel, 244,00 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın 21/336 hissesi satışa konudur.

Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 04/02/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre "Konu taşınmaz, İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güneştepe Mahallesi, Yalçın Sokak, No: 9 kapı numaralı taşınmazdır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle ikiz - bitişik nizam, 4-5 katlı konut kullanımlı yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, alt ve orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergâhına yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Satışa konu hisseli taşınmazın yer aldığı parsel 244,00 m² yüzölçümlü, hafifi eğimli bir topoğrafik yapıya sahip olup, dikdörtgene benzer bir geometrik şekildedir. Taşınmaz parseli üzerinde mahallen ana girişi Yalçın Sokak'tan olan, 2 Bodrum + Zemin + 4 Normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ikiz nizamda, inşa edilmiş olan bina mevcut olduğu tespit edilmiştir. Parsel üzerinde yer alan binanın mahallinde 2. bodrum katının bina ortak alanı, diğer tüm katların mesken amaçlı olarak kullanılmakta olduğu, daire alanlarının 150 m²'den küçük alanlı olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu parsel üzerinde yer alan binanın Coğrafi Bilgi Sistemin ve mahallinde yapılan tespitlere göre kapalı alanları itibariyle toplam inşaat alanı yaklaşık 840 m² dir. Bina dış cephesi boyalı, meskûn olan dairelerde pencere doğramaları PVC doğrama şeklinde, bina dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcuttur. " denilmektedir.

İmar Durumu: Güngören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 14.01.2025 tarih ve E-59662083-754-398/528 sayılı imar durumu yazısına göre söz konusu taşınmaz; " Güngören İlçesi Güneştepe Mahallesi, Yalçın Sokak No:9 kapı numaralı, 1 Pafta 3943 parsel sayılı yer; 18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon İmar Planında, konut, alanında kalmakta olup, ön bahçe mesafesi min: 1,5mt. teşekkül istikameti, yan bahçe mesafesi: 4mt. arka bahçe mesafesi plan notu, H=4 kat irtifada, ikiz yapı nizamında yapılanma şartlarına haizdir." denilmiştir.

Kıymeti : 1.480.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Şerhler ve Beyanlar Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2025 - 14:05

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2025 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 14:05

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 14:05

17/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

