Örnek No:55*

T.C.

BAKIRKÖY

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/294 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/294 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 1821 Ada 7 Parsel Sayılı 131,00 M2 Yüzölçümlü, Tarla Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

İmar Durumu : Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü E-12499196-109-3671612 sayılı imar durumu yazısına göre; Bağcılar İlçesi, Göztepe Mahallesi, 1821 ada 7 parsel sayılı taşınmaz; 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında (PIN;UİP-560) B-4 (bitişik nizam dört kat) yapılaşma koşullarında Konut Alanında kalmakta olup yola terki mevcuttur. Ayrıca söz konusu parsel üzerinden enerji nakil hattı geçmektedir.

Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 07/10/2023 tarihli bilirkişi raporuna göre " Konu taşınmaz, Göztepe Mahallesi, 2330. Sokak, No:49 Bağcılar /İSTANBUL kapı numaralı taşınmazdır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle bitişik nizam, 4-5 katlı konut kullanımlı yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, alt düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergâhınayakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik alt yapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Satışa konu hisseli taşınmazın yer aldığı parsel 131,00 m² yüzölçümlü, hafif eğimli bir topoğrafik yapıya sahip olup, dikdörtgene benzer geometrik şekillidir. Taşınmaz parseli üzerinde Bodrum + Zemin kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, inşa edilmiş olan bina mevcut olduğu tespit edilmiştir. Binada her katta te daire bulunmakta olup 150 m²’nin altındadır. Parsel üzerinde yer alan bina bodrum ve zemin katı mesken amaçlı olarak kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu parsel üzerinde yer alan binanın Coğrafi Bilgi Sistemin ve mahallinde yapılan tespitlere göre kapalı alanları itibariyle toplam inşaat alanı yaklaşık 145 m²dir. Bina dış cephesi boya kaplı, pencere doğramaları PVC doğrama şeklinde, bina dahilinde elektrik, sıhhi tesisat tesisatları mevcuttur. " denilmektedir.

Kıymeti : 6.700.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İRTİFAK: M:TAMAMINDA TEK LEHİNE İRTİFAK HAKKI. 01/10/1991 YEV:4374 (TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2025 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2025 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2025 - 14:05

16/07/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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