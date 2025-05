Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/403 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/403 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli Esenler İlçesi Esenler Mahalle 262 Ada 3 Parsel 99,50 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Taşınmazın 1/14 Hissesi

Özellikleri : Adres Bilgisi: Kazım Karabekir Mah. 1007.Sk No:18’dir. Yerinde yapılan incelemede; Taşınmaz parselin, sokağa 12,00 m cepheli 8,00 m derinlikli olup 99,50 m² miktarlı arsa alanına sahip olup üzerinde bina yapısı bulunduğu bina; Bodrum kat + Zemin kat + 5 normal kat + çatı katı olmak üzere betonarme karkas sistemde bitişik nizam, çift daire üzerili inşa edilen yapı 8 katlı ve 15 adet meskenli olup yaklaşık toplam brüt 1.020,00 m² inşaat alana sahiptir. Bina merdivenleri mermer kaplamalı ve demir korkuluklu, merdiven kovası duvarı boyalı, bina giriş kapısı demir kapılı, dış cephesi sıva üzeri boyalı, doğalgaz ısıtmalı, elektrik su sıhhi tesisatı mevcuttur. Binada bulunan meskenler girişte antre, salon, iki odalı, mutfak, balkon, banyo ve wc mahallerinden oluşmakta olup yaklaşık brüt 60,00 m² alana sahiptir. Antre, mutfak, balkon, banyo ve wc zeminleri seramik kaplamalı, salon ve odalar parke kaplamalı, duvarlar sıva üzeri plastik boyalı, ıslak zeminlerde ise duvarlar seramik kaplamalı banyosunda sıhhi tesisat armatürleri mevcut, mutfakta ise sabit tezgâh ile mutfak dolaplı, dış kapısı çelik kapılı, iç kapılar ahşap kapılı, pencereler pvc ve ısıcamlıdır.

Adresi : Kazım Karabekir Mah. 1007.Sk No:18 Esenler / İSTANBUL

Yüzölçümü : 99,50 m2

İmar Durumu : Esenler İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi 262 ada 3 parsel sayılı yer 13.03.2013 onaylı 1/1000 ölçekli Esenler Uygulama İmar Planında ''İkiz Nizam 5 Kat Konut Alanı'' nda kalmaktadır. Konu 262 ada 3 parsel sayılı yerin imar işlem dosyasında yapılan tetkikte; Söz konusu yerin bodrum+zemin+2 normal katlar için 10.01.1994 tarih 5047 sayı ile Yapı Ruhsatının olduğu, tadilat tespit edilmiş. Ancak sonradan yapılan 3., 4. ve 5. Normal katlar ruhsatının olmadığı için Belediye Encümenince para cezası ve yıkım kararları olduğu görülmüştür. Emlak beyan yılı 2013 yılı m² rayiç değeri; 555,47 TL iken 2024 yılı ise 6,395.46 TL dir.

Kıymeti : 1.298.571,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 13:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 13:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 13:50

2 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli Esenler İlçesi Esenler Mahalle 77 Ada 21 Parsel 123,41 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Taşınmazın 1763/12341 Hissesi

Özellikleri : Adres Bilgisi: Nine Hatun Mah.109.Sokak No:18’dir. Konum ve İdari Adres: Kıymet takdirine konu taşınmazların tapu kaydı ve ekli çap mahalline tatbik edildi, söz konusu parsel çapının zeminine uygun olduğu, doğru yere kıymet takdiri yapıldığı tarafımızca belirlenmiştir. Taşınmazın, her türlü belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşım imkânlarından kolayca faydalanabilecek konumda, genellikle konut alanlarının bulunduğu lokasyonlu, kamu binaları okul alışveriş alanları camii, hastane, banka şubesi gibi hizmet alanlarına yakın mesafededir. Yerinde yapılan incelemede; Taşınmaz parselin, sokağa 7,00 m cepheli 17,50 m derinlikli olup 123,41 m² miktarlı arsa alanına sahip olup üzerinde bina yapısı bulunduğu; bodrum kat + zemin kat + 4 normal kat üzere betonarme karkas sistemde bitişik nizam, üst katlar tek daire üzerili olarak inşa edilen yapı 6 katlı, 5 meskenli ve 1 depo olup yaklaşık toplam brüt 600,00 m² inşaat alana sahiptir. Bina merdivenleri mermer kaplamalı merdiven kovası duvarı boyalı, bina giriş kapısı çelik kapılı, dış cephesi mantolama üzeri boyalı doğalgaz ısıtmalı, elektrik su sıhhi tesisatı mevcuttur. Binada bulunan meskenler girişte antre, salon, iki odalı, mutfak, balkon, banyo ve wc mahalleri olup yaklaşık brüt 100,00 m² alana sahiptir. Antre, mutfak, balkon, banyo ve wc zeminleri seramik kaplamalı, salon ve odalar parke kaplamalı, duvarlar sıva üzeri plastik boyalı, ıslak zeminlerde ise duvarlar seramik kaplamalı banyosunda sıhhi tesisat armatürleri mevcut, mutfakta ise sabit tezgâh ile mutfak dolaplı, dış kapısı çelik kapılı, iç kapılar ahşap kapılı, pencereler pvc ve ısıcamlıdır. Bodrum katta 18A dış kapı girişli otomatik panjurlu depo bulunduğu ve yaklaşık brüt 90 m2 alana sahiptir

Adresi : Nine Hatun Mah.109.Sokak No:18 Esenler / İSTANBUL

Yüzölçümü : 123,41 m2

İmar Durumu :Esenler Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü E-13432091-115.01.99-126725 sayılı yazısına göre; A.) Esenler İlçesi, Nine Hatun Mahallesi, 77 ada, 21 parsel sayılı yer 13.03.2013 onaylı 1/1000 ölçekli Esenler Uygulama İmar Planında ''İlköğretim Tesisi Alanı'' nda kalmaktadır. Konu 77 ada 21 parsel sayılı yerin imar işlem dosyasında yapılan tetkikte; Söz konusu yapının tamamı ruhsatsız olup Belediye Encümenince para cezası ve yıkım kararları olduğu görülmüştür. Emlak beyan yılı 2013 yılı m² rayiç değeri; 555,47 TL iken 2024 yılı ise 6,395.46 TL dir

Kıymeti : 2.221.528,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 14:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 14:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 14:50

26/05/2025

(İİK m.114 ve m.126)

