Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/154 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/154 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAPU KAYDI: İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, 12325 parsel numaralı, 219,70 m² arsa yüzölçümlü, “Bodrum + Zemin + 2 Normal Katlı Betonarme Apartman Binası Ve Arsası” vasıflı Ana Taşınmaz dahilinde Yer Alan, 22/100 Arsa Paylı, 2. Normal kat, (5) Bağımsız Bölüm Numaralı, Çatı Arası Piyesli Mesken Nitelikli Taşınmazın tamamı satışa konudur.

ÖZELLİKLERİ : A-Adresi: Dava konusu taşınmaz adres olarak; Cumhuriyet Mahallesi, Meltem Caddesi Çelik Hançer 9. Sokak, No:31, Melek Apt. İç Kapı No:5 Bahçelievler /İSTANBUL adresinde yer almaktadır. B- Yakın Çevre Özellikleri: Satışa konu olan taşınmazın konumlu olduğu bina Cumhuriyet Mahallesinde yer almaktadır. Toplu taşıma araçları ile ulaşım olanağı mevcut olup yürüme mesafesindedir. Taşınmazın bulunduğu çevrede bitişik ve ikiz nizam inşa edilmiş konut olarak kullanılan benzer nitelikte yapılar, Dede Korkut Anadolu Lisesi, Soğanlı Cumhuriyet Mahallesi Parkı, Hasan Doğan Spor Kompleksi, Mustafa Kemal İlkokulu, İmam Müslim Camisi vardır. Taşınmazın yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye şehir suyu, şehir elektriği, doğalgaz, telefon, kanalizasyon ve iletişim hizmetleri verilmektedir. Bölgede belediye ve kamu hizmetleri mevcuttur. C- Parsel Özellikleri: Satışa konu taşınmazın yer aldığı parsel geometrik olarak dikdörtgene benzer şekilli olup sınırları düzgün ve belirgindir. Parselin kuzey batı cephesi imar yolu ile, diğer cepheleri komşu parsel ile çevrilidir. Taşınmazın konumlu olduğu parsel 219,70 m² yüzölçümlü olup, parsel üzerinde betonarme karkas tarzda inşa edilmiş taşınmazın bulunduğu bina bulunmaktadır. D- Site Özellikleri: Dava konusu taşınmaz, site içerisinde değildir. E- Bina Özellikleri: Taşınmazın konumlu olduğu bina bodrum kat+ zemin kat+ 2 normal kat+ çatı kat olmak üzere toplam 5 katlı olarak projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Binada elektrik, su ve doğalgaz tesisatı vardır. Bina dış cephesi sıva üzeri akrilik boya kaplıdır. Bina giriş kapısı demir doğrama kapıdır. Bina girişi, kat holleri ve merdiven kovası mermer kaplı, duvarlar plastik boyalı, tavanlar badanalıdır. İcra Müdürlüğü dosyasında bulunan Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve şehircilik Müdürlüğü’nün 04.07.2023 tarihli yazısına göre dava konusu taşınmazın bulunduğu binanın 17.12.2009 tarih ve 08/31 nolu yapı ruhsatı bulunmaktadır. Yapı ruhsatı tarihine göre binanın yaklaşık 14 yaşında olduğu kanaatine varılmıştır. F- Taşınmazın iç Mekan Özellikleri: Dava konusu taşınmazın keşif günü içerisine girilerek gerekli incelemeler yapılmıştır. 2. normal katta sokağa göre ön cephede yer almakta olup mahallinde göre; Alt katta Salon, 2 oda, mutfak, antre, banyo-wc, wc ve balkon bölümlerinden, çatı katta 3 oda, banyo-wc, wc, hol, üstü kapalı teras bölümlerinden oluşmaktadır. Projesine göre Alt kat yaklaşık 73,30 m² net, 85 m² brüt alanlı, çatı katı yaklaşık 45,24 m² net, 52 m² brüt alanlı olmak üzere; toplam yaklaşık 118,55 m² net, 137 m² brüt kullanım alanlıdır. Mahallinde mimari projesine aykırı olarak çatı katında kapalı alanlarda çatı arasına doğru büyütme yapıldığı, kapalı alanların genişletildiği görülmüştür. Teras alanı genişletilmiş üstü çatı ile kapalı hale getirilmiştir. Mahallinde yapılan incelemelere göre normal kat yaklaşık 85 m² brüt alanlı, çatı katı üstü kapalı teras dahil yaklaşık 75 m² brüt alanlı olmak üzere toplam yaklaşık 160 m² brüt kullanım alanlıdır. Salon ve oda zeminleri laminat parke kaplı, duvarları saten boyalı, tavanlar kartonpiyerli plastik boyalıdır. Mutfak bölümünde yerler seramik kaplı, duvarları saten boyalı, tavanlar kartonpiyerli plastik boyalıdır. Banyo-wc ve wc bölümlerinde yerler seramik kaplı, duvarlar fayans kaplı, tavanlar plastik boyalıdır. Klozet, duş teknesi ve duş kabini mevcuttur. Taşınmazın iç mekanda giriş kapısı çelik, iç mekanlara açılan kapıları panel kapı ve pencereleri PVC doğramadır. Dairede ısıtma için doğalgaz kombi ve petekli kalorifer tesisatı kullanılmaktadır. G- Taşınmazın Değerine Etki Eden Unsurların Değerlendirilmesi: Dosyasında ve keşif mahallinde yapılan incelemeler neticesinde, dava konusu taşınmazın değerine etki edecek olan olumlu / olumsuz etkenlerin aşağıda özetlendiği şekilde olacağı değerlendirilmiştir. Olumlu Faktörler: - Merkezi konumda olması - Ulaşım imkanlarının iyi olması - Kat mülkiyetine geçmiş olması - Bakımlı ve masrafsız durumda olması Olumsuz Faktörler: - Çatı katında mimari projeye aykırı büyütme yapılmış olması - Gayrimenkul piyasasında yaşanan durgunluk

İMAR DURUMU : İcra Müdürlüğü dosyasında yer alan Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.07.2023 tarihli imar durumu yazısına göre; Dava konusu taşınmazın bulunduğu parsel; 21.06.2009 t. tarihli, 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama imar Planı’nda ikiz nizam 3 kat(İ-3) yapılaşma şartlarında KONUT alanında ve dere taşkın sahasında kalmaktadır.

Kıymeti: 4.550.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler: (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler: Beyan Diğer( Konusu: İstanbul Büyükşehir Belediyenin 14/01/2010 tarih 2465063 sayılı yazısına istinaden 9832,50 TL bedelli otoparka alacağı şerhi)

Tarih: 20/01/2010 Sayı: 148

Beyan Yönetim Planı : 07/04/2010

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2025 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2025 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2025 - 14:30

26/03/2025



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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