Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/93 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/93 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şenlik Mahallesi, 949 Ada, 180 Parsel, 1.062,00 m2 Yüzölçümlü, 210/1062 Arsa Paylı, Zemin Kat 5 Numaralı Bağımsız Bölüm Sayılı Dubleks Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 28/07/2023 tarihli bilirkişi raporuna göre " Tarafımıza ibraz edilen tapu senedi ile kıymet takdiri yapılan gayrimenkulün ada/parsel bazında yerinin doğruluğu imar planının zemine aplike edilmesi suretiyle tespit edilmiştir. Satışa konu taşınmaz; Bakırköy İlçesi, Şenlik Mahallesi, 949 ada 180 parsel, Şenlikköy Mahallesi, Elif Sokak 22 dış kapı numarası olan, 1.062,00 m² yüzölçümlü parsel, hafif eğimli bir topoğrafik yapıya sahip olup, dikdörtgen bir geometrik şekle sahiptir. Taşınmaz parseli üzerinde mahallen ana girişi Elif Sokak olan, 2 Bodrum + zemin + 1 Normal + Çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, inşa edilmiş olan bina mevcut olduğu tespit edilmiştir. Parsel üzerinde yer alan, 2. Bodrum sığınak ve kazan dairesi, 1 Bodrum katı; 1 ve 2 nolu meskenler, zemin katı;3, 4, 5 ve 6 nolu meskenler 1. normal katlarında meskenlere ait dubleks katlar olarak kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Bina dış cephesi sıva üzeri boya kaplı, meskûn olan dairelerde pencere doğramaları PVC doğrama şeklinde, bina dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcuttur. Yapı mimari projesine göre; 2. Bodrum sığınak ve kazan dairesi, 1 Bodrum katı; 1 ve 2 nolu meskenler, zemin katı;3, 4, 5 ve 6 nolu meskenler 1. normal katlarında ve çatı katında meskenlere ait dubleks katlar olmak üzere binada toplam 6 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binanın mahallinde yapılan incelemede dış cephesinin dış cephe boyası ile boyandığı görülmüştür. Binada elektrik, su, doğalgaz tesisatlıdır. Kıymet takdirine konu 5 nolu bağımsız bölüm; mimari projesine göre zemin katta bina girişine göre sağ arka kolda konumlanmış olup; bağımsız bölüm projede 2 salon, 5 oda, mutfak, hol, 3 banyo, wc ve 4 balkon hacimli olarak planlanmış olup projede net kullanım alanı teras alanı ile beraber net 375 m², brüt 390 m² alanlıdır. İç mekânlarında, salon ve oda zeminleri, laminat parke kaplamalıdır. Islak hacimler ve balkon zeminleri, seramik kaplamalıdır. Salon, oda hacimlerinde, duvarlar, plastik boyalı, tavanları, kartonpiyerlidir. Mutfakta, lake mutfak dolabı ile mermeritten imal mutfak tezgâhı bulunmaktadır. Banyoda, lavabo dolabı duşa kabin, sauna bulunmaktadır. Konu taşınmazın ısıtma sistemi, doğalgaz kombili sistemlidir. Meskenin dış kapıları çelik, iç kapıları ahşap, pencere doğramaları pvc profillidir" denilmektedir.

Adresi : Bakırköy İlçesi, Şenlikköy Mahallesi, Elif Sokak 22 Dış Kapı Numarası

Yüzölçümü : 1.062,00 m2

Arsa Payı : 210/1062

İmar Durumu : Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.07.2006/28.11.2012/22.03.2021 onama tarihli 1/1000 ölçekli Florya Uygulama İmar Planı/Tadilatında Ayrık Nizam TAKS:0.25, Hmax:7.50 m (2 Kat) yapılaşma koşullarında ‘Konut alanında’ kalmakta olup, bahse konu taşınmazın dijital arşiv kayıtlarında yapılan tetkiklerde; taşınmaza ait 07.11.1987 tarih 1168/125 belge sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmiştir.” denilmiştir.

Kıymeti : 34.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Yönetim Planı Tesisi: 15/10/1986

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/03/2025 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2025 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2025 - 14:20

04/02/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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