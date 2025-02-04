Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/458 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/458 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAPU KAYDI: İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mahallesi, 50 ada 3 parsel 145,03 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın 10/77 hissesi satışa konudur.

ADRESİ: Güngören ilçesi Güneştepe Mahallesi Keşif Sokak No:29

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; 18/11/2024 tarihli Müdürlüğümüz dosyasında mevcut bilirkişi raporuna göre "Konu taşınmaz, İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güneştepe Mahallesi, Keşif Sokak, No:29 kapı numaralı taşınmazdır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle bitişik nizam, 4-5 katlı konut kullanımlı yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, alt ve orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergâhına yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Satışa konu hisseli taşınmazın yer aldığı parsel 145,03m² yüzölçümlü, hafif eğimli bir topoğrafik yapıya sahip olup, diktörtgen benzer bir geometrik şekildedir. Taşınmaz parseli üzerinde mahallen ana girişi Keşif Sokak'tan olan, Bodrum + Zemin + 4 Normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, inşa edilmiş olan bina mevcut olduğu tespit edilmiştir. Parsel üzerinde yer alan binanın mahallinde bodrum kat ve zemin katın dükkan, normal katların mesken amaçlı olarak kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Dükkanların ve dairelerin alanının 150 m² altında olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu parsel üzerinde yer alan binanın Coğrafi Bilgi Sistemin ve mahalinde yapılan ölçümlere göre kapalı alanları itibariyle toplam inşaat alanı yaklaşık 634 m² dir. Bina dış cephesi sıvalı olup, meskûn olan dairelerde pencere doğramaları PVC doğrama şeklinde, bina dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğal gaz tesisatları mevcuttur." denilmektedir.

İMAR DURUMU: Güngören Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğü E-59662083-754-6704/8723 sayılı imar durumu yazısına göre 50 ada 3 parsel sayılı yer; "18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon İmar Planında, konut alanında kalmakta olup, ön bahçe mesafesi min:1.5mt teşekkül istikameti, yan bahçe mesafesi:4mt , arka bahçe mesafesi plan notu, H=4 kat irtifada, ikiz yapı nizamında yapılanma şartlarına haizdir. " denilmiştir. Ayrıca bahse konu parselin imar işlem dosyasında yapılan tetkikte 24.09.1997 tarih ve 1629 sayı ile bk+zk+3nk’lı 2 dükkan-3 daire için yapı ruhsatı aldığı görülmüştür. Ayrıca ruhsatlı yerin bk+zk+3nk üzerine 4.normal katı ruhsatsız olarak tamamlandığından ve ruhsat hilafı inşaatı

büyük kurduğundan dolayı 13.02.1998 tarih ve S/43 sayı ile yapı tatil tutanağı düzenlenmiş akabinde encümen kararı alınmış olduğu görülmüştür.

Kıymeti : 2.020.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2025 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2025 - 14:00

15/01/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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