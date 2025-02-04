Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/548 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/548 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAPU KAYDI: İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, 9435Parselde Kayıtlı, 199,72 m2 Yüzölçümlü,

58/512 Arsa Paylı, Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, Çatı Piyesli Mesken Nitelikli, 5. Kat, 12 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.

ADRESİ: İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi. Siyavuşpaşa Mahallesi. Barbaros 3.Sokak, No:39

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; 09/12/2024 tarihli Müdürlüğümüz dosyasında mevcut bilirkişi raporuna göre "Konu taşınmaz, İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Siyavuşpaşa Mahallesi, Barbaros 3. Sokak, No: 39, Daire: 12 (İç kapı numarası) posta adresinde bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle ikiz nizam, konut kullanımlı yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergâhına yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Satışa konu taşınmazın yer aldığı parsel 199,72 m² yüzölçümlü, eğimli bir topoğrafik yapıya sahiptir. Taşınmaz parseli üzerinde ikiz nizam yapı düzeninde betonarme karkas yapı tarzında yapı mevcut olup, dava konusu taşınmazın bulunduğu bina, 1 bodrum + zemin + 5 normal + çatı katı şekilde, inşa edilmiştir. Yapının tamamında 13 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Binanın mahallinde yapılan incelemede dış cephesinin mantolama üzeri boyalı olduğu görülmüştür. Binada elektrik, su, doğalgaz tesisatlıdır. Binada asansör bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu binanın girişi mimari projesine göre ve mahallinde 1. bodrum kattan sağlandığı tespit edilmiştir. Kıymet takdirine konu 12 nolu bağımsız bölüm; mimari projesine göre 5. normal ve çatı katında konumlanmış olup; bağımsız bölüm antre, 5 oda, salon, 2 mutfak, 2 banyo, wc, balkon veteras hacimli olarak planlanmış olup net kullanım alanı 116 m² + 7 m² teras (5. Kat: 74 + Çatı Katı: 42 m² + 7 m² teras) alanlı iken, brüt kullanım alanı 133 m² + 7 m² teras (5. Kat: 85 + Çatı Katı: 48 m² + 7 m² teras) alanlıdır. Bağımsız bölümün ıslak hacimlerinin döşemeleri seramik kaplama, salon ve odaların yerlerinin laminat parke kaplı olduğu, duvarı saten boyalıdır. Pencereler PVC konstrüksiyon, dış kapısı çelik kapıdır. Projesine aykırı olarak, 5. normal kat ve çatı katları arası iç merdivenin iptal edilmesi sureti ile 2 ayrı daire olarak kullanıldığı ve çatı katında, mutfak hacminin açık mutfağa döndürüldüğü, hol ve terasın bitişindeki odanın ara duvarı iptal edilerek, tek hacim olarak kullanıldığı, ayrıca 3m² teras alanının kapalı alana ilave edildiği ve terasın projesine kıyasla büyütülerek mahallinde yaklaşık 12 m² alanlı olduğu tespit edilmiştir. Mahallinde brüt kullanım alanı 136 m² + 12 m²teras (5. Kat: 85 + Çatı Katı: 51 m² + 12 m² teras) alanlıdır " denilmektedir.

İMAR DURUMU: Bahçelievler Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün, 19.11.2024 tarihli E-74549446-824.07-7048/21850 sayılı imar durum belgesine göre; 9435 parsel; "Barbaros 3.Sokak39 nolu yer, 1/1000 ölçekli 21/06/2009 tasdik tarihli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında İkiz Nizam 6 kat yapılaşma koşullarında 'KONUT ALANI' nda kalmaktadır. İmar arşiv sisteminde yapılan tetkikte, söz konusu taşınmaza ait 04.11.2011 tarih ve 14447 cilt ve sahife nolu ruhsatname bulunmaktadır. Tasdikli mimari projesinde, 5.Kat 12 nolu bağımsız bölümün net kullanım alanı 150 m²'nin altındadır. Bilgilerinize arz ederim." denilmiştir. Söz konusu parselin imar işlem dosyasında yapılan tetkikte; "İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Kocasinan mahallesi, 9435 parsel sayılı taşınmaz Siyavuşpaşa mahallesi, Barbaros 3.sokaktan numara almakta olup yapı ruhsat tarihi 2011 yılıdır. 2011 yılı arsa birim metrekare vergi değeri 467,33 TL. 2024 yılı değeri ise 4.797,22 TL dır." denilmiştir

Kıymeti : 6.135.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: -Beyan: Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır 19/01/2012 tarih 1416 yevmiye

-Beyan : Yönetim Planı : 24/07/2012 24/07/2012 tarih 16466 yevmiye

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 14:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2025 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 14:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2025 - 14:01

22/01/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02166854