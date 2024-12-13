BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

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A VE E BLOK HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ YAPILMASI YAPIM İŞİ
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-BAKIRKÖY SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
A ve E Blok Hemşire Çağrı Sistemi Yapılması Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2024/1709364
1-İdarenin
a) Adı
:
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-BAKIRKÖY SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi
:
Bakirköy Dr.Sadi Konuk Egt.ve Ars.Hast.Zuhuratbaba Mh. Dr. Tevfik Saglam Cad. 11 İncirli BAKIRKÖY/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası
:
2124147171 - 2125430709
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2- İhale konusu yapım işinin
a) Adı
:
A ve E Blok Hemşire Çağrı Sistemi Yapılması Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
1 Adet A ve E Blok Hemşire Çağrı Sistemi Yapılması Yapım İşi
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
|3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
24.12.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi D Blok 3. Kat Satınalma Birimi
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan E (VI.) grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
#ilangovtr Basın no ILN02139485