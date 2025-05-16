BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BAKIRKÖY BELEDİYESİ

İHALE İLANI

1. Mülkiyeti ve tasarrufu Belediye Başkanlığımıza ait olan; aşağıdaki tabloda Sıra No, Ada, Parsel, Adres, Faaliyet, Kullanım Alanı (m²), ve Aylık Muhammen Kira Bedeli belirlenen yerler, tanzim olunan şartnameye göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi hükümleri uyarınca Açık Teklif Usulü ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi.

Sıra No Ada Parsel Adres Faaliyet Kullanım Alanı (m²) Aylık Muhammen Kira Bedeli

1

257

60 Ataköy 2-5-6.Kısım Mah. Beyaz Lale Sok. No:8 Tarık Akan Kültür Merkezi Otopark 2.500,00 m²

30.000,00-TL+KDV

2

257

60 Ataköy 2-5-6.Kısım Mah. Beyaz Lale Sok. No:8 Tarık Akan Kültür Merkezi Kafeterya ( 150 m² Kapalı + 50 m² Açık )

Toplam = 200,00 m²

15.000,00-TL+KDV

3

257

60 Ataköy 2-5-6.Kısım Mah. Beyaz Lale Sok. No:8 Tarık Akan Kültür Merkezi Fotograf+Video Odası 15,00 m²

175.000,00-TL+KDV

4

257

68 Ataköy 2-5-6.Kısım Mah. Beyaz Lale Sok. No:1/2 Büfe 10,00 m²

10.000,00-TL+KDV

5

115

183 Ataköy 3-4-11.Kısım Mah. Rio De Janeiro Cad. No:13 Bakırköy Sanatçılar Parkı Büfe ( 110 m² Kapalı + 290 m² Açık)

Toplam = 400,00 m²

10.000,00-TL+KDV

6

1232 1 Parsel Batı KMS Osmaniye Mah. İncirli Yolu Sok. No:20 Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi Bahçesi Büfe ( 20 m² Kapalı + 100 m² Açık )

Toplam = 120,00 m²

10.000,00-TL+KDV

2. İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE ve HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

2.1 İhale 29/05/2025 Perşembe günü Saat 13.00 de Belediye Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

(Adresi: Osmaniye Mah. İsmail Erez Blv. No:8 Bakırköy/İstanbul)

2.2 İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

(İsteklilere gerekçe sunmak zorunluluğu olmadan ihaleyi başlamadan iptal edebilir.)

2.3 İhale, 2886 Sayılı Devlet İhaleleri Kanununun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

(Eşitlik olması veya tekliflerin yeterli bulunulmaması durumunda Encümen Komisyonu tarafından, ihale sırasında sözlü olarak teklifler isteklilerden tekrar alınabilir.)

3. MUHAMMEN BEDELİ ve GEÇİCİ TEMİNATI:

Muhammen kira bedeli 3.000.000,00-TL + KDV/YIL’ dır.

Geçici Teminat ise 3 (Üç) yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü olan, 270.000,00-TL ihale dosyasına eklenecektir.

4. İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELERİN NELER OLDUĞU:

Belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

4.1 5.000,00-TL tutarındaki ihale dokümanı bedelinin yatırıldığına dair makbuz, (İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)

4.2 Yukarıda belirtilen geçici teminat bedelini; Bakırköy Belediye Başkanlığı adına alınmış 2886 sayılı D.I.K. 'nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz limitiçi ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu, (Döküman bedeli ve/veya teminat tutarı) Bakırköy Belediye Başkanlığı veznelerine yatırılabilir.

4.3 Katılımcılar tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

4.4 Şartnamenin 28.maddesinde belirtilen; ihale tarihinden önce ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi (Akredite bir kurum veya kuruluştan alınmış olmalıdır) bulunduğuna dair belgelerin ihale dosyasıyla birlikte sunulması zorunludur. İhaleye katılanların 6698 sayılı kişisel verilerin korunması hakkında kanun uyarınca gerekli iş ve işlemleri yapmış olmaları ve veri sorumlusu siciline kayıt sorunluluğu bulunanların veri sorumlusu siciline kayıt yaptırdıklarının belgesini sunmaları gerekir. İş ortaklığında, bu belgelerin her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulması gereklidir.

4.5 Gerçek Kişi İse;

4.5.1 Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

4.5.2 Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge.

4.5.3 T.C kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” , “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport”

4.5.4 Noter tasdikli imza beyannamesi.

4.6 Tüzel Kişi İse;

4.6.1 Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Esnaf ve Sanatkârlar Odasından, Dernekler Müdürlüğünden, Vakıflar Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

4.6.2 Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.7 Ortak Hükümler;

4.7.1 Vekâletname ve İmza Sirküleri: İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.

4.7.2 Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığında noter tasdiki yapılacaktır) ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (4.5) ve (4.6) fıkralarına göre temin edecekleri belge.

4.7.3 Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: İhaleye katılacak olanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6.maddesinde yer alan yasaklılık durumunun olmadığına dair taahhütname.

4.7.4 Dilekçe, “Kiraya çıkan gayrimenkullerin yerini bildiğine, gördüğüne ve şartnamedeki tüm şartlara uyacağına dair”

4.7.5 İhaleye katılacaklardan; ihale tarihinden önce Türkiye genelinde en az 1 İlçede ve en az 3 (Üç) yıl süreli İlçe Belediyesi Otopark, Kafeterya, Büfe yeri kiralama veya işletme ihalesine girdiği ve ihale yüklenicisi olarak sözleşmelerini yaptığına dair kurum ve kuruluşlardan alınmış belgeler sunulacaktır.

(İdare ile yapılan ihale sözleşmesi veya sözleşme imzaladığına dair ilgili idareden alınmış belge)

4.7.6 İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde Kafeterya/Büfe kiralama veya Kafeterya/Büfe yeri kullanımı işinde toplam 5.000.000,00-TL (Beşmilyon Türk Lirası) tutarında iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi, özel sektörde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen faturalar ibraz edilmelidir.

4.8 Ortak girişim olarak ihaleye katılım olması halinde ortaklardan her birinin tüm şartları sağlaması gerekmektedir.

5- Tüm belgeler eksiksiz teslim edilecektir.

6- İHALE ŞARTNAMESİ ve EKLERİNİN NEREDEN ve HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

İhale Şartnamesi ve ekleri, Bakırköy Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilecek ve bedel karşılığında temin edebileceklerdir.

7- TEKLİFLERİN HANGİ TARİH ve SAATTE NEREYE VERİLECEĞİ:

İstekliler usulüne uygun olarak hazırlayacakları ihale dosyalarını 28/05/2025 Çarşamba günü saat 16.30’ a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verebilirler. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02224475