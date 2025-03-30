BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BAKIRKÖY BELEDİYESİ

İHALE İLANI

1. Mülkiyeti ve tasarrufu Belediye Başkanlığımıza ait olan ve Belediyemizce yer tespitleri yapılan 13 lokasyonda yapılması planlanan 30 adet ATM Kabin yerlerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi (Açık Teklif Usulü) gereğince 5 (Beş) yıllığına kiraya verilmesi işi.

2. İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE ve HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

2.1 İhale 17/04/2025 Perşembe günü Saat 13.00 de Belediye Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

(Adresi: Osmaniye Mah. İsmail Erez Blv. No:8 Bakırköy/İstanbul)

2.2 İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

(İsteklilere gerekçe sunmak zorunluluğu olmadan ihaleyi başlamadan iptal edebilir.)

2.3 İhale, 2886 Sayılı Devlet İhaleleri Kanununun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır. (Eşitlik olması veya tekliflerin yeterli bulunulmaması durumunda Encümen Komisyonu tarafından, ihale sırasında sözlü olarak teklifler isteklilerden tekrar alınabilir.)

3. MUHAMMEN BEDELİ ve GEÇİCİ TEMİNATI: Muhammen kira bedeli 2.904.000,00-TL + KDV/YIL’ dır.

Geçici Teminat ise 5 (Beş) yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü olan, 435.600,00-TL ihale dosyasına eklenecektir.

4- İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELERİN NELER OLDUĞU:

Belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

4.1 İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)

4.2 Yukarıda belirtilen geçici teminat bedelini; Bakırköy Belediye Başkanlığı adına alınmış 2886 sayılı D.I.K. 'nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz limitiçi ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu, (Döküman bedeli ve/veya teminat tutarı) Bakırköy Belediye Başkanlığı veznelerine yatırılabilir.

4.3 Katılımcılar tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

4.4 Gerçek Kişi İse;

4.4.1 Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

4.4.2 Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge.

4.4.3 T.C kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” , “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport”

4.4.4 Noter tasdikli imza beyannamesi.

4.5 Tüzel Kişi İse;

4.5.1 Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Esnaf ve Sanatkârlar Odasından, Dernekler Müdürlüğünden, Vakıflar Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

4.5.2 Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.6 Ortak Hükümler;

4.6.1 Vekâletname ve İmza Sirküleri: İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.

4.6.2 Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığında noter tasdiki yapılacaktır) ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (4.4) ve (4.5) fıkralarına göre temin edecekleri belge.

4.6.3 Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: İhaleye katılacak olanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6.maddesinde yer alan yasaklılık durumunun olmadığına dair taahhütname.

4.6.4 İhaleye katılacaklardan; ihale tarihinden önce Türkiye genelinde en az 5 İlçede ve en az 3 (Üç) yıl süreli İlçe Belediyesi ATM yeri kiralama veya işletme ihalesine girdiği ve ihale yüklenicisi olarak sözleşmelerini yaptığına dair kurum ve kuruluşlardan alınmış belgeler sunulacaktır. (İdare ile yapılan ihale sözleşmesi veya sözleşme imzaladığına dair ilgili idareden alınmış belge)

4.6.5 İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde toplam 20.000.000,00-TL (YirmimilyonTürkLirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir ya da vergi dairesi tasdikli belge sunacaktır. (Gelir-Gider Tablosu)

4.6.6 İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde ATM kiralama veya ATM yeri kullanımı işinde toplam 14.000.000,00-TL (Ondörtmilyon Türk Lirası) tutarında iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır. İş deneyim belgesi, bir veya birden fazla sözleşmeye dayalı olarak banka veya bankalarla gerçekleştirilmiş olmalıdır. Bankalar ile gerçekleştirilen kiralama işleri ilgili olarak sözleşmeler veya ATM yeri kiralanmasına ilişkin “kira faturaları” veya bankalar tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi ibraz edilmelidir. Yüklenici iş bu belgelerden herhangi birini “belirtilen tutarı sağlamak koşulu ile” kullanabilir.

4.7 İhaleye katılan tüm istekliler yukardakilerine ek olarak aşağıda bulunan şartlarıda yerine getirmek zorundadır;

- Teklif sahibinin Bakırköy Belediyesine vergi, reklam, kira, ecrimisil, işletme bedeli gibi her ne isim altında olursa olsun borcu olmaması gerekir.

- Yine teklif verenin Bakırköy Belediyesi ile arasında taşınmaz kiralaması hususunda hiçbir dava ve icra takibiyle ilgili dosya bulunmaması gerekir.

- Borcu yoktur ile ilgili olarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden, dava ve icra takibi olmamasıyla ilgili olarak ise Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınacak yazılar ihale dosyası ile birlikte sunulması zorunludur.

- SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

- Vergi borcu bulunmadığına dair Vergi Dairesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

- Kare kodlu ve doğrulanabilir elektronik belgeler hariç yukarıdaki belgelerin aslı yerine fotokopi veya suretlerinin verilmesi halinde bu belgelerin noter onaylı olması gerekir.

4.8 Ortak girişim olarak ihaleye katılım olması halinde ortaklardan her birinin tüm şartları sağlaması gerekmektedir.

5- Tüm belgeler eksiksiz teslim edilecektir.

6- İHALE ŞARTNAMESİ ve EKLERİNİN NEREDEN ve HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

İhale Şartnamesi ve ekleri, Bakırköy Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilecek ve 5.000,00-TL bedel karşılığında temin edebileceklerdir.

7- TEKLİFLERİN HANGİ TARİH ve SAATTE NEREYE VERİLECEĞİ:

İstekliler usulüne uygun olarak hazırlayacakları ihale dosyalarını 16/04/2025 Çarşamba günü saat 16.30’ a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verebilirler. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlan olunur.

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