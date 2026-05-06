BAKIRKÖY BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2026 00:00

Örnek No:54*

2026/967 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraesatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/967 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
2.980.000,001Taşıt34EYP197 Plakalı, 2021 Model, MERCEDES-BENZ Marka, CLA 200 A MATİC Tipli, 28291480599202 Motor Nolu,
W1K1183881N213888 Şasi No'lu, Benzinli, Otomatik Vitesli, Beyaz Renkli Araç

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 14:03
Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 14:03
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 14:03
Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 14:03

05/05/2026(İİK m.114/4)

 

#ilangovtr Basın no ILN02462846

 