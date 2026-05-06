Örnek No:54*

T.C.

BAKIRKÖY

BANKA ALACAKLARI

İCRA DAİRESİ

2026/967 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraesatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/967 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 2.980.000,00 1 Taşıt 34EYP197 Plakalı, 2021 Model, MERCEDES-BENZ Marka, CLA 200 A MATİC Tipli, 28291480599202 Motor Nolu,

W1K1183881N213888 Şasi No'lu, Benzinli, Otomatik Vitesli, Beyaz Renkli Araç

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 14:03

Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 14:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 14:03

Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 14:03

05/05/2026(İİK m.114/4)

