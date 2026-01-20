Örnek No:54*

T.C. BAKIRKÖY BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2025/17450 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/17450 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 3.750.000,00 1 Taşıt 34SK663 Plakalı , 2023 Model , AUDI Marka , A4 SEDAN 45 TURBO FSI QUATTRO Tipli , DMT149052 Motor No ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 10:19

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 10:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 10:19

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 10:19

16/01/2026

(İİK m.114/4)

