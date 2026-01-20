×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

BAKIRKÖY BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

BAKIRKÖY BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2026 00:00

Örnek No:54*

T.C. BAKIRKÖY BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2025/17450 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/17450 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
3.750.000,001Taşıt34SK663 Plakalı , 2023 Model , AUDI Marka , A4 SEDAN 45 TURBO FSI QUATTRO Tipli , DMT149052 Motor No ...

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 10:19
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 10:19
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 10:19
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 10:19

16/01/2026

(İİK m.114/4)

 

#ilangovtr Basın no ILN02384838