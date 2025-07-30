Örnek No:54*

T.C. BAKIRKÖY BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2025/5814 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraesatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/5814 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.025.000,00 TL 1 Taşıt Plaka: 34 EOC 848, Kullanım Amacı: Ticari, Markası: FIAT, Tipi: 250, Modeli: 2021, Cinsi: Kamyonet, Silindir Hacmi: 2287, Motor Numarası: F1AGL41134130153, Şase Numarası: ZFA25000002S92361, Yakıt Cinsi: Dizel, Kullanım Şekli: Yük Nakli, Renk: Beyaz, Piyasa Adı: Ducato, Koltuk Sayısı: 3, Net Ağırlığı: 2315 KG, Vites Tipi: Manuel.

(Aracın detaylı bilgilerine yukarıda yazılı internet sitesinden bakılması ve bilirkişi raporunun incelenmesi hususu ihtar olunur.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2025 - 10:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 10:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/09/2025 - 10:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/09/2025 - 10:29

28/07/2025

(İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın no ILN02269657