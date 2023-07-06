BAKIRKÖY 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2020/57 Tereke

MURİS : Recep KOMONOVALI (TCKN: 28382080540)

Kazın ve Fahriye oğlu, 10/03/1956 Turgutbey doğumlu son ikamet adresi ise Kocasinan Merkez Mah. Karadeniz Cad. No:37/3 Bahçelievler / İSTANBUL olan, 10/08/2018 tarihinde vefat eden Recep KOMONOVALI (TCKN: 28382080540) 'nın terekesinin en yakın yasal mirasçıları tarafından ret edilmiş olduğundan tereke tasfiye memuru Av. Utku KELEŞOĞLU tarafından defteri tutulan malların bedellerinin tasfiye giderlerini ancak karşılayacağı anlaşıldığından basit tasfiye usulünün uygulanmasına karar verilmiştir. Bu nedenle alacaklıların bu ilanın askı tarihinden itibaren bir ay içinde 31/03/2022 tarihi itibariyle muristen olan alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin 5.000,00-RL giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİİK.'nun 218-220. maddeleri gereğince tebliğ ve ilan olunur.03/07/2023

#ilangovtr Basın no ILN01854483