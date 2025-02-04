BAKIRKÖY 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/301 Esas

DAVALI : MURAT YILDIZOĞLU -Davutpaşa Mah 64. Sok. No.76 İç Kapı No.4 Esenler/İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277vd.) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce daha önce tebligat yapılan adrese tebligat yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Sarayaltı Mah. 77 Ada 108 parsel sayılı taşınmaza ilişkin alınan 06/10/2024 tarihli bilirkişi raporunda sonuç olarak;

Taşınmazın satış tarihi olan 01.04.2022 tarihi itibariyle bedelinin:

829.700,00 TL x 1423,27 / 3659,84= 322.660,86 TL,

Murat Yıldızoğlu'nun hisse bedelinin 322.660,86 TL*9.374173/100= 30.246,78 TL,

Emine Kırmızıaslan'ın hisse bedelinin 322.660,86TL*90.625827/100=292.414,08-TL olduğu yönünde sonuç ve kanaate varılmıştır.

Bilirkişi raporu tebliği ihtarı;

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız İLANEN TEBLİĞ VE İHTAR OLUNUR.

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