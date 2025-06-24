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BAKIRKÖY 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

BAKIRKÖY 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2025 00:00

T.C. BAKIRKÖY 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLÂN

DOSYA NO : 2024/793
KARAR NO : 2025/61

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri ile Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin 06/02/2025 tarihli, 2024/793 Esas, 2025/61 Karar sayılı gerekçeli kararı ile hakkında eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 142/2.b maddesi uyarınca 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen 99288886086 Yabancı Kimlik numaralı, Hüseyin ve Mehtap kızı, 01/01/2001 Afganistan doğumlu, MİNA SARA HASSAN HÜSSEYNI'ye 7201 sayılı Tebligat Kanunu doğrultusunda tebliğ işlemi yapılamamıştır.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE ve ELEKTRONİK ORTAMDAİLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 23/06/2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02247680