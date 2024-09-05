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BAKIRKÖY 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

BAKIRKÖY 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 00:00

 

T.C.
BAKIRKÖY 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLÂN

DOSYA NO : 2023/244
KARAR NO : 2023/534

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin 07/11/2023 tarihli 2023/244 E., 2023/534 K sayılı gerekçeli kararı ile hakkında 5237 sayılı TCK'nın 204/1 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilen Muhammed ve Amine oğlu,1980 Suriye doğumlu, AHMED MUHAMMED GÜNNO'ya 7201 sayılı Tebligat Kanunu doğrultusunda tebliğ işlemi yapılamamıştır.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE ve ELEKTRONİK ORTAMDAİLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04/09/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02085242