BAKIRKÖY 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

BAKIRKÖY 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLÂN

DOSYA NO : 2023/244

KARAR NO : 2023/534

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin 07/11/2023 tarihli 2023/244 E., 2023/534 K sayılı gerekçeli kararı ile hakkında 5237 sayılı TCK'nın 204/1 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilen Muhammed ve Amine oğlu,1980 Suriye doğumlu, AHMED MUHAMMED GÜNNO'ya 7201 sayılı Tebligat Kanunu doğrultusunda tebliğ işlemi yapılamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE ve ELEKTRONİK ORTAMDAİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04/09/2024

#ilangovtr Basın no ILN02085242