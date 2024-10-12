BAKIRKÖY 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BAKIRKÖY 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2023/334

Karar No: 2024/300

İLAN

Hırsızlık suçundan sanık MEHMET LÜTFÜ ÇELİK hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonucunda 30.05.2024 tarih 2023/334 Esas - 2024/300 Karar sayılı ilamı ile Hırsızlık suçundan TCK'nun 141/1, 53/1, 58/6-7 maddesi uyarınca sanığın mahkumiyetine karar verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE ve Türkiye Genelinde yayın yapan bir internet sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere yayınlattırılması,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde tebliğ yapılmış sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 09/10/2024

#ilangovtr Basın no ILN02103598