BAKIRKÖY 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BAKIRKÖY 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2023/389

Karar No: 2024/237

İLAN

Kadına Karşı Tehdit, Eşe Karşı Basit Yaralama suçlarından sanık ILHAM HAYDAROV hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonucunda 09.05.2024 tarih 2023/389 Esas - 2024/237 Karar sayılı ilamı ile Tehdit suçundan CMK'nun 223/2-e maddesi uyarınca beraatine, Basit Yaralama suçundan TCK'nun 86/-1, 86/3-a, 62/1, 53/1, 231/5 maddeleri uyarınca sanığın yokluğundaHükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.



İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE ve Türkiye Genelinde yayın yapan bir internet sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere yayınlattırılması,



İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde tebliğ yapılmış sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 01/10/2024

#ilangovtr Basın no ILN02098611