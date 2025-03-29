T.C. BAKIRKÖY 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2024/214

Karar No: 2025/57

İLAN

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Novruz ve Çülbibi oğlu, 11/01/1995 doğumlu sanık TIMUR MAMMEDOV hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonucunda 06/02/2025 tarih, 2024/214 Esas - 2025/57 Karar sayılı ilamı ile TCK'nun 292/1, 53/1, 58/6-7 maddeleri uyarınca 6 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE ve Türkiye Genelinde yayın yapan bir internet sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere yayınlattırılması,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 27.03.2025

#ilangovtr Basın no ILN02200436