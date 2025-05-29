BAKIRKÖY 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/778 Esas

DAVALILAR :

1- ÇETİN TOKDEMİR - (T.C.: 14102857806)

BARIŞ MAH. ALİ ÇEBİ CAD.NO:7/36 BEYLİKDÜZÜ/İST.

2-SENCER ZOHRAP (T.C.: 26011671374)

BARIŞ MAH. ALİ ÇEBİ CAD.NO:7/36 BEYLİKDÜZÜ/İST.

3-SAFİYE TOKDEMİR (T.C.: 14084858402)

BARIŞ MAH. ALİ ÇEBİ CAD.NO:7/36 BEYLİKDÜZÜ/İST.

Davacı QNB FİNANSBANK A.Ş. ile davalılar CROMER ENDÜSTRİYEL MUTFAK SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. ÇETİN TOKDEMİR, SENCER ZOHRAP, SAFİYE TOKDEMİR arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) davasında yapılan ÇETİN TOKDEMİR (T.C.: 14102857806), SENCER ZOHRAP (T.C.: 26011671374), SAFİYE TOKDEMİR (T.C.: 14084858402)'e duruşma günü ve saatini bildirir tebligatların tebliğ edilemediği gibi tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi de tespit edilemediğinden 09/04/2025 tarihli bilirkişi ek raporu ile yeni duruşma günü ve saatini Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla:

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren HMK 281/1 uyarınca iki hafta içerisinde bilirkişi raporuna karşı beyan veya itirazlarını ibraz etmesi gerektiği ve 27/11/2025 saat 11:05'da mahkememizde yapılacak duruşmada hazır bulunması gerektiği, bu süre içerisinde belirtilen gün ve saatte duruşmaya katılmadığı takdirde aynı Kanun'un 128.maddesi uyarınca davayı inkar etmiş sayılacağına karar verileceği hususu, 09/04/2025 tarihli bilirkişi ek raporu ve mahkememizin 15/05/2025 tarihli duruşma tutanağı ekli yeni duruşma günü ve saatinin Çetin Tokdemir, Sencer Zohrap ve Safiye Tokdemir'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 21/05/2025

#ilangovtr Basın no ILN02232807