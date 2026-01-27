BAKIRKÖY 7. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. BAKIRKÖY 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/565 Esas

DAVALILAR :

1- GÖKHAN ÇIRA Ataköy 2-5-6 Kısım Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı Ataköy Konakları No:C2/A1 D.1 Bakırköy/ İSTANBUL

2- GÜLZİRE NURMAMEDOVA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Velayet (Velayetin Düzenlenmesi (TMK M.182)) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı GÖKHAN ÇIRA tarafından davalı GÜLZİRE NURMAMADOVA aleyhine açılan velayet davasında davalıya tebligatın yapılamaması üzerine dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren HMK 122 maddesi gereğince 2 hafta içinde davaya cevap verebileceği ve cevap dilekçesinde HMK 318 maddesi gereğince tüm delillerini açıkça hangi vakıanın delil olduğunu da belirterek bildirmek suretiyle elinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar içinde elinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçesinde yer vermek zorunluluğu olduğu, süresi içinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı ve aleyhine yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği,

Duruşma günü olan 09/04/2026 günü saat: 10:05'te duruşmada bizzat hazır bulunması, veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi taktirde yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

