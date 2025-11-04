BAKIRKÖY 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAKIRKÖY 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.51697569-2022/802-Ceza Dava Dosyası

Konu :

İLAN

"Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" ve "Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" suçlarından Hamıd Reza ve Zahra oğlu 05/07/1991 Hamedan doğumlu, 99891307916 TC Kimlik numaralı sanık Saeed SHAHABI hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonucunda, mahkememizin 18/09/2025 tarih 2022/802 esas 2025/473 karar sayılı kararı ile, sanık Saeed SHAHABI''nın "Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan TCK'nun 158/1-l-son maddesi gereğince neticeten 10 ay hapis ve 20 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve CMK'nun 231/8 maddesi gereğince 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, "Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" suçundan TCK'nun 264/1 maddesi gereğince neticeten 2 ay 15 gün hapiscezası ile cezalandırılmasına ve CMK'nun 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, mahkememiz kararı ve sanık Metin Sevimli müdafii Av. Fatih İstiklal Emre'nin 17/10/2025 tarihli istinaf dilekçesi sanık Saeed SHAHABI'ya tebliğ edilememiş olup,

7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazetede ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren 2 hafta içinde içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinafa kabil olmak üzere ilan masrafının sanıktantahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

