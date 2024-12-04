BAKIRKÖY 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAKIRKÖY 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.51697569-2023/530-Ceza Dava Dosyası 29.11.2024

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"Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan sanık Ali Atilla ve Müesser oğlu 12/06/1983 Mersin doğumlu, 45805203096 TC Kimlik Numaralı MUSTAFA KEMAL ZEREN hakkında, mahkememizde yapılan yargılama sonucunda, mahkememizin 25/09/2024 tarih 2023/530 esas 2024/511 karar sayılı kararı ile, sanığın atılı suçtan neticeten 3 yıl 4 ay hapis ve 760 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, mahkememiz kararı sanık MUSTAFA KEMAL ZEREN'e tebliğ edilememiş olup,

7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazetede ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02134209