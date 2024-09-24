BAKIRKÖY 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2024/159 Esas

KARAR NO: 2024/205

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/03/2024 tarihli ilamı ile sanık REJEPBAY MATYUSUPOV hakkında CMK 12 maddesi gereğince mahkememizin YETKİSİZLİĞİNE, Suç yeri itibariyle görevli ve yetkili mahkemenin Silivri Asliye Ceza Mahkemesi olduğuna, Sanığın yargılamasının iddianamedeki maddeler uyarınca yapılmak üzere karar kesinleştiğinden dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir.

Dair verilen karar 99678677256 T.C Kimlik numaralı, Seremcan ve Bergen oğlu01/01/1971 doğumlu REJEPBAY MATYUSUPOV'un tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02093390