BAKIRKÖY 5. TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BAKIRKÖY 5. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/821

KARAR NO : 2026/82

Davalılar : ABDULBASİT İBRAHEEM HALHİLAL

ABDULLAH FAHAD A ALSAAED

JALİL JAMİLZADE(Davalılara tebligat yapılamadığından ve adresleri belli olmadığından)

ASIL DOSYA YÖNÜNDEN;(2018-821 Esas)

1-)Davanın Kısmen KABULÜNE,

2-)Tapu iptal ve tescil talebinin REDDİNE,

3-)Gecikme tazminatı talebinin REDDİNE (talep 5.000,00 TL)

4-)Davacının yaptığı ödemler ile ilgili talebinin kabulü ile, 512.785,40 TL'nin (500.000,00 TL taşınmazın iflas tarihindeki bedeli ile, davacı tarafından ödenen 12.785,40 TL tapu harç ve masrafı olmak üzere) davalı müflis şirket Garanti Koza' nın Bakırköy 1. İcra Müdürlüğünün 2021/14 İflas sayılı dosyasında İflas Masasına KAYIT VE KABULÜNE,

5-)Bakırköy 1. İcra Müdürlüğü'nün 2021/14 İflas sayılı dosyasına karardan bir suretin gönderilmesine,

6-)Alınması gereken 732,00 TL maktu harcın davalı Garanti Koza'dan tahsili ile hazineye irad kaydına,

7-)Davacının karşıladığı asıl ve birleşen dosya için toplam 6.712,65 TL yargılama giderinin, kabul / talep oranına göre hesaplanan 6.647,83 TL sinin davalı Garanti Koza'dan alınarak davacıya verilmesine, geri kalan 64,82 TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,

8-)Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 22.500,00 TL vekalet ücretinin davalı Garanti Koza'dan alınarak davacıya verilmesine,

9-)Davalı Garanti Koza kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca reddedilen 5.000,00 TL üzerinden takdir edilen 5.000,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak bu davalıya verilmesine,

BİRLEŞEN BAKIRKÖY 3. TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN 2019/150 ESAS SAYILI DOSYASI YÖNÜNDEN;

1-)Davanın 6100 sayılı HMK 114/1-h, 115/2 madde, fıkra ve bentleri gereğince hukuki yarar yokluğu sebebi ile USULDEN REDDİNE,

2-)Tüketici Kanunu'nun 73/2. maddesi uyarınca davacıdan harç alınmasına yer olmadığına,

3-)Davalı Burgan Bank kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 22.500,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak bu davalıya verilmesine,

DAHİLİ DAVALILARYÖNÜNDEN;

1-)Tüm dahili davalılar yönünden ayrı ayrı olmak üzere, 6100 sayılı HMK 114/1-h, 115/2 madde, fıkra ve bentleri gereğince hukuki yarar yokluğu sebebi ile DAVANIN USULDEN REDDİNE,

2-)Tüketici Kanunu'nun 73/2. maddesi uyarınca davacıdan harç alınmasına yer olmadığına,

3-)Davanın açılmasına davacı tarafın sebebiyet vermemesi nedeniyle dahili davalılar lehine vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına,

4-)Kullanılmayan gider avanslarının kararın kesinleşmesinden sonra talep halinde ilgililere iadesine,

5-)UYAP Entegrasyonu sebebiyle, karar suretinin Ticaret Bakanlığı'na gönderilmesine gerek olmadığına,

Dair, davacı vekili ile davalı vekillerinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf Yolu açık olmak üzere karar verilmiş,

Mahkememiz kararı davacı vekilince 11/05/2026 tarihinde aşağıdaki şekilde istinaf edilmiş;

Sayın Mahkeme'nin tapu iptal ve tescil talebimiz yerine alacağın kayıt kabul davası olarak kabulü yönündeki kararının kaldırılarak,

1.Birleşen dava yönünden, davalı Burgan Bank tarafından koyulan ipoteğin haksız ve kötü niyetli olması nedeniyle iptaline,

2.Asıl dava yönünden, dava konusu taşınmazın, davalı Garanti-Koza adına olan tapu kaydının iptali ile müvekkilimiz adına tesciline,

3.Dava ve istinaf masrafları ile vekalet ücretlerinin davalı taraflara yüklenmesine karar verilmesini talep ederiz

Mahkeme kararı ve davacı vekilinin istinaf dilekçesi yerine geçerli olmak üzere yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanen tebliğ olunur. 08/06/2026

#ilangovtr Basın no ILN02489460