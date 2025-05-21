BAKIRKÖY 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/82 Esas

DAVALI

TASFİYE MEMURU : MERYAM AYDIN (T.C.NO:72889151944 )

Adres: Bahçeşehir 1. Kısım Mah. Sakarya Cad. 55/15 Başakşehir/ İSTANBUL

Davacılar OSA Shıppıng Enterprıses Ltd., Tango Gemicilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından davalılar Tasfiye memuru Meryam Aydın, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü aleyhinize açılan Şirketin İhyası davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce davalı tasfiye memuru Meryam Aydın'a nüfus kaydına göre mernis adresinin Malta Cumhuriyeti olduğu ancak açık adresinin yazılı olmadığı, daha önce Türkiye'de bilinen adresine çıkarılan dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarıldığını, tebligatın bila tebliğ olduğu anlaşılmakla tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 15/10/2025 günü saat: 13:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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