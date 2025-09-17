BAKIRKÖY 5. AİLE MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 5 AİLE MAHKEMES'NDEN

Esas No : 2018/592

Karar No: 2023/80

Davacı Erdem BALCI tarafından davalı HALEH FROUGHIKHIABANI aleyhine açılan Boşanma davası sonunda verilen karar gereğince;

1- Davanın KABULÜ ile NİĞDE İli, MERKEZ İlçesi, FERTEK Köyü/mah. Cilt 53, hane 142'de nüfusa kayıtlı, MEHMET ve SEBAHAT'ten olma, 30.07.1977 doğumlu, 40630907638 TC Kimlik numaralı DAVACI -ERDEM BALCI ile İran İslam Cumhuriyeti uyruklu, DAVALI -HALEH FROUGHIKHIABANI'nin TMK.nun 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2- Davacı tarafından yapılan 71,80 TL harç,12 tebligat masrafı 161 TL, 2 müzekkere masrafı 30 TL, 900 TL tercüme masrafı, 341 TL yurt dışı tebligat harcı olmak üzere toplam 1.503,80 TL

3- Peşin harcın mahsubu ile bakiye 144 TL.karar harcının davalıdan tahsiliile hazineye iratkaydedilmesine,

4- Davacı vekili lehine takdir edilen 9.200 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak, davacıya verilmesine,

5- Karar kesinleştiğinde, bakiye gider avansının davacıya iadesine,

Dair, karar verilmiş olup, adresi tespit edilemeyen davalı HALEH FROUGHIKHIABANI'ye kararın ilan tarihinden itibaren 1 hafta sonra sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluyla incelenmesi talebiyle müracaat edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.28/08/2025

