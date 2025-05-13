BAKIRKÖY 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2023/592 Esas

KARAR NO: 2024/708 Karar

Kadına Karşı Tehdit, Şantaj, Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan mahkememizde yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19.11.2024 tarihli ilamı ile sanık hakkında Şantaj ve Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçlarından toplamda 10 Ay hapis ve 1.500 TL adli para cezası kararı verildiği, Saleem Shah ve Bıbı Zaınab oğlu, 2001 AFGANİSTAN doğumlu sanık SOHRAB HUSINI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininYURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masraflarının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 12.05.2025

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