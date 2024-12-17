T.C. BAKIRKÖY 45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2024/390

Karar No: 2024/529

İLAN

Hakaret suçundan Hünkari oğlu, Gülanur'dan olma, 07/06/1981 Erbach/Almanya doğumlu, Kamil KARAHAN hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonucunda tesis olunan 11/09/2024 gün, 2024/390Esas ve 2024/529 Karar sayılı ilamı ile sanığın atılı suçtan 9 AY 11 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılmasına sanığın yokluğunda karar verilmiştir.

Sanığın tebliğe elverişli bilinen yurtiçi veya yurtdışı adresi bulunmadığından mahkememiz gerekçeli kararının tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde belirlenen yasa yoluna başvurulmadığı takdirde istinaf başvurusundan vazgeçmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceğine, ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 16/12/2024

#ilangovtr Basın no ILN02140956