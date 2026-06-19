T.C. BAKIRKÖY 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.21655289-2015/370-Ceza Dava Dosyası

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1072 Sayılı Kanuna Aykırılık, Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan Hikmet ve Naciye oğlu,14/04/1980 İmranlı doğumlu,sanık ŞİRVAN ŞAHİN hakkında.

Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda,14/01/2016 tarih,2015/370 Esas-2016/42 Karar sayılı ilamı ile 1072 Sayılı Kanununun 2.maddesi uyarınca 5237 Sayılı TCK'nun 61.maddesi de dikkate alınarak,TCK'nun 52/2,52/4,58/6-7-8 maddeleri uyarınca 1 Yıl Hapis ve 2.000,00.TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına,Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan 5237 Sayılı TCK'nun 228,52/2,58/6-7-8 maddeleri uyarınca 1 Ay Hapis ve 100,00.TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına sanığın yokluğunda karar verilmiştir.Sanığın tebliğe yarar yurt içi ve yurt dışı açık adresi bulunmadığından sanığa ulaşılamamış olup;gerekçeli karar tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanık Şirvan ŞAHİN'e,

Dair SANIKLARIN YOKLUKLARINDA,SANIKLARA KARARIN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 5271 Sayılı CMK-nun 291. maddesi uyarınca mahkememize bir dilekçe verilmek sureti ile veya tutanağa bağlanmak ve mahkeme hakimine onaylatılmak koşulu ile zabıt katibine bir beyanda bulunularak ve bu beyantutanağa geçirilmek sureti ile 7 gün içerisinde YARGITAY'A TEMYİZ YOLU AÇIK OLMAK ÜZERE verilen kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 18.06.2026

#ilangovtr Basın no ILN02493011