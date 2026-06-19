T.C. BAKIRKÖY 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.21655289-2018/158-Ceza Dava Dosyası

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İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Cevap Hakkına İlişkin Hakim Kararını Yerine Getirmemek suçundan 10/03/1964 Yozgat d.lu,sanık Ekrem DUMANLI hakkındaki,

Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda,sanık hakkında 18/02/2026 tarih,2018/158 E.-2026/85 K.sayılı ilamı ile 5651 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan TCK'nun 66/1-e,CMK'nun 223/8 maddeleri gereği düşme kararı sanığın yokluğunda verilmiştir.Karar,katılan vekilinin 05/03/2026 tarihli istinaf dilekçesi ile istinaf edilmiştir.Sanığın tebliğe yarar yurt içi ve yurt dışı açık adresi bulunmadığından sanığa ulaşılamamış olup;tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Gerekçeli kararın,katılan vekilinin istinaf dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanık Ekrem DUMANLI'ya İlişkin, talebe uygun olarak, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememiz kalemine yada bulunulan yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi kalemine başvurularak verilecek dilekçe ile yada tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunularak hükme karşı istinaf yasa yoluna başvurulabileceğine süresinde yasa yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceğinin bildirilmesine ilişkin verilen karar sanık, katılan ve katılan vekilininyokluğunda iddia makamının huzurunda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde nezdinde istinafyolu açık olmak üzere verilen kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı ve katılan vekilinin istinaf dilekçesine karşı cevap dilekçesi vermediği takdirde kararın İstinaf Mahkemesine gönderileceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 18.06.2026

#ilangovtr Basın no ILN02493000