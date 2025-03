T.C. BAKIRKÖY 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.21655289-2023/595-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mohamad ve Latıfeh oğlu,01/01/2000 Suriye doğumlu, sanık ABDULKHALEK HAJ MOHAMMAD;h akkında.

Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda,03/07/2024 tarih, 2023/595 Esas-2024/399 Karar sayılı ilamı ile 5237 SY.TCK'nun 204/1 maddesi uyarınca beraat kararı sanığın yokluğunda verilmiştir .Karara, C. Savcısı 03/07/2024 tarihli süre tutum istinaf dilekçesi,10/07/2024 tarihli gerekçeli istinaf dilekçesi ile istinaf edilmiştir. Sanığın tebliğe yarar yurt içi ve yurt dışı açık adresi bulunmadığından sanığa ulaşılamamış olup; tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Gerekçeli kararın, C. Savcısının istinaf süre tutum ve istinaf dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanık Abdulkhalek Haj Mohammad'e

İlişkin, talebe aykırı olarak, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememiz kalemine yada bulunulan yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi kalemine başvurularak verilecek dilekçe ile yada tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunularak hükme karşı istinaf yasa yoluna başvurulabileceğine süresinde yasa yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceğinin bildirilmesine ilişkin verilen karar sanığın yokluğunda iddia makamının huzurunda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen kararın kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı ve C. Savcısının istinaf dilekçelerine karşı cevap dilekçe vermediği takdirde kararın İstinaf Mahkemesine gönderileceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 19.03.2025

#ilangovtr Basın no ILN02195295