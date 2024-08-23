T.C. BAKIRKÖY 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.18188622-2023/635-Ceza Dava Dosyası

Karar No: 2024/397

İLAN

Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığı suçlarından Ahmed ve Şöhret oğlu 199 doğumu Oktay Ahmedov Efraimov hakkında yapılan yargılaması sonucunda Hırsızlık suçundan TCK 142/2-h maddesi uyarınca 4 yıl 2 ay hapis cezası ve Konut Dokunulmazlığı suçundan TCK 116/1 maddesi uyarınca 5 Yıl süreyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği ancak Gerekçeli Kararın tüm aramalara bulunamayan sanık Oktay Ahmedov Efraimov'e ilanen tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı tebligat kanunun 29. Maddesine göre sanık OKTAY AHMEDOV EFRAİMOV 'un bilgisine emin bir şekilde ulaşabileceği gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, iki hafta içerisinde mahkememize veya sanığın bulunduğu yer itibariyle en yakın Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile CMK 268 maddesi belirtilen istinaf yoluna başvurabileceği ilanen tebliğ olunur. 22.08.2024

#ilangovtr Basın no ILN02080660