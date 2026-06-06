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BAKIRKÖY 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

BAKIRKÖY 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2026 00:00

T.C.BAKIRKÖY4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

02.06.2026

Sayı :1993/640 Esas  

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DavacıZülbiye ŞEVİK ileDavalılarAyşe TURGUT, Emine KAHRAMAN, Niyazi IŞIK, Ayşe IŞIK, Behçet IŞIK, Gülşen IŞIK arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali davası nedeniyle;

Mahkememiz dosyasındadavalılar Ayşe TURGUT, Niyazi IŞIK, Emine KAHRAMAN, Mehmet IŞIK mirasçıları Ayşe IŞIK, Behçet IŞIK, Gülşen IŞIK'ın belirtilen adreslerde bulunmadıkları, adres araştırmasından da netice alınamadığından, 24/11/1995 tarihli Gerekçeli Kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup; karar gereği iş bu ilanın gazete yayımlandığı son günden itibaren yedi (7) gün sonra tebliğ yapılmış sayıldığından (T.K.nun 31 Madde), tebliğ tarihinden itibaren 8 gün içerisinde Yargıtay Kanun Yoluna başvurabileceğiniz ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02481271

 