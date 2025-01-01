BAKIRKÖY 4. AİLE MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/616 Esas

DAVALI: ÖZGÜR AYAZ - 1703*****76 TC kimlik nolu, Şerif ve Ayşe oğlu, 14/11/1984 doğumlu,

Davacı, HATİCE AYTEKİN ile Davalı, ÖZGÜR AYAZ arasında görülmekte olan Nafaka davasının yargılamasında;

Davalı hakkında yapılan tüm adres araştırmalarının neticesiz kalması nedeni ile dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Bakırköy Nöb. Aile Mahkemesi'ne verdiği 17/09/2024 havale tarihli dava dilekçesi ile; çocuğun eğitim hayatına başladığını, verilen nafakanın tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallede artırılıp azaltılabileceği kabul edildiğini, çocuğun ihtiyaçlarında , eğitim durumunda fahiş bir değişim meydana geldiğini, şu anki durumunda çocuğa ödenecek nafakanın çocuğun yaşı ile orantılı olması gerektiği, davalı babanın ambulans şoförü olarak çalışmakta olduğunu, nafaka ödemeleri ve icra takibinden kaçmak amacıyla SGK sız işlerde gayri resmi olarak çalıştığını, adresini müvekkilinden gizlediğini, geliri olmasına rağmen 2017 yılından bu yana düzenli nafaka ödemediğini, çocuğuna ne maddi ne manevi destek sağlamadığını, kişisel ilişki kurulan günlerde dahi çocuğunu görmemekte , geleceğim diye söz verdiği halde ziyarete gelmemekte olduğunu, çocuğun her defasında büyük hayal kırıklığına uğradığını, çocuk için aylık 10.000 TL nafaka ödenmesini istediklerini, bu miktarın kabul edilmemesi halinde mahkemenin takdir edeceği miktara göre nafakanın arttırılması ve belirlenen nafakanın her yıl TÜFE oranında arttırılmasını talep ve dava etmiştir.

HMK 121 atfıyla 129/2 ve 194. md. uy. tebliğden itibaren 2 hafta içinde elinizde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte davacı sayısından 1 fazla düzenlenmiş örneklerinin dilekçeye eklenerek mahkemeye verilmesi, başka yerlerden getirilecek belgeler içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yer alması, tanık dahil tüm delillerinizi ibraz etmeniz ve delillerin celbi için masraf yatırmanız gerektiği aksi halde delillere dayanmış sayılmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur. 13/12/2024

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