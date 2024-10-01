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BAKIRKÖY 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

BAKIRKÖY 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 00:00

 

T.C. BAKIRKÖY 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .93962984-2023/481-Ceza Dava Dosyası

İLAN METNİ

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle zincirleme hırsızlık ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek suçundan Mahkememizin 2023/481 esas 2024/290 karar ve 08/07/2024 tarihli ilamı ile Tahsin ve Gülçehre oğlu, 26/04/1984 IĞDIR doğumlu, IĞDIR, KARAKOYUNLU, Şıracı mah/köy nüfusunda kayıtlı sanık TAĞI MURAT DEMİREL, (TC Kimlik No:394*****304) hakkında

1-Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle zincirleme hırsızlık suçundan5237 sayılı TCK'nın (lehe olan 6545 sayılı yasa ile yapılan değişiklikten önceki haliyle) 142/2-e,43/1,58/9 maddelerinin tatbiki ile 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI,

2-Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle zincirleme hırsızlık suçundan 5237 sayılı TCK'nın (lehe olan 6545 sayılı yasa ile yapılan değişiklikten önceki haliyle) 142/2-e ,43/1,58/9 maddelerinin tatbiki ile 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI,

3-Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle zincirleme hırsızlık suçundan 5237 sayılı TCK'nın (lehe olan 6545 sayılı yasa ile yapılan değişiklikten önceki haliyle) 142/2-e,58/9 maddelerinin tatbiki ile 3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4-Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek suçundan zamanaşımı nedeniyle CMK'nın 223/8 maddesi uyarınca DÜŞMESİNE,

5-Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek suçundan zamanaşımı nedeniyleCMK'nın 223/8 maddesi uyarınca DÜŞMESİNE, karar verildiği, beyanında bildirilen adrese tebliğ yapılamadığı, dosyada adresine yapılmış bir tebligatın ve mernis adresinin bulunmadığı, adres araştırmasında tebligata yarar adresinin bulunmadığı anlaşılmakla;

1-7201 sayılı Kanun'un 29.maddesi gereğince ilanen tebliğine,
2-Yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren 2 hafta içerisinde usulüne uygun sözlü veya yazılı Mahkememize veya bulunduğu yer en yakın Mahkemesine başvurmak suretiyle Yargıtay yolunun açık olduğu, belirtilen sürede temyiz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 30/09/2024

#ilangovtr Basın no ILN02097227