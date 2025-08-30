T.C. BAKIRKÖY 37. İŞ MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/70 Esas

KONU : İlanen Tebligat hk.

DAVACI (Müteveffa) : MEHMET DİLAVER KONUKCU-44647114966

MİRASÇI : MURAT KONUKCU-44635115302

DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU -

VEKİLİ: Av. ZÜLBİYE İLKE AKBAŞ - [16562-65678-44716] UETS

Davacı vekilince, Mahkememizin iş bu dava dosyasında dava dilekçesi ile,Mezotelyoma olan Müteveffa Davacı Mehmet Dilaver Konukcu'nun tedavisinde kullanılan Nivolumab etkin maddeli OPDİVO isimli ve İpilimumab etkin maddeli YERVOY isimli ilaç bedellerinin davalı Kurum tarafından karşılanması için ihtiyati tedbir kararı verilmesi, kurum red kararlarının iptali ve ilaç bedellerinin davalı kurum tarafından karşılanması gerektiğinin tespitini talep etmiştir.

Yargılama devam ederken, davacı asilin 19/05/2024 tarihinde vefat ettiği anlaşılmış olup,Davacı asilin, nüfus kaydının incelendiğindeMurat Konukcu'nun oğlu olduğu, Murat Konukcu'nun mirası reddetmediği, bu haliyle tüm mirasçıların, mirası reddetmediği anlaşılmakla; Murat Konukcu adına davetiye düzenlenmesine, taraf teşkilinin sağlanmasına karar verilmiştir.

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen Müteveffa Davacı Dilaver Konukçu mirasçısı, Murat Konukçu adına ilanen tebligat yapılmasına, Dava dilekçesi ve ekleri ile duruşma günününMirasçı Murat Konukcu'ya ilanen tebliğine karar verilmiş olup, masrafın Suçüstü ödeneğinden karşılanmasına karar verilmiştir.

Mirasçı Murat Konukcu adına yayımlanacak ilanda;

"Duruşma tarihi 18/11/2025 günü saat 09:50'a bırakılmış olup, belirtilen duruşma gün vesaatinde bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve ekler ile duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur." hususunun belirtilmesi rica olunur. 29/08/2025

