BAKIRKÖY 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2015/523 Esas

KARAR NO : 2017/429

5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 19/10/2017 tarihli ilamı ile; 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan 6545 Sayılı Kanunun 89. maddesiyle değişik 5607 Sayılı Yasanın 3/18-son fıkrası delaleti ile aynı kanunun 3/1, 3/10,TCK'nun 62/1-son, 52/2.maddeleri gereğince 2 Yıl 6 Ay Hapis ve 100 TL adli para cezası ile cezalandırılan Muhammed ve Leyla oğlu, 23/04/1995 doğumlu, NAMIK MOVLAEV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03.09.2024

#ilangovtr Basın no ILN02085471