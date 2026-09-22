BAKIRKÖY 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO : 2021/173 Esas

KARAR NO : 2026/489

Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/09/2026 tarihli ilamı ile 142/1.e.1 maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Ali ve Meryem oğlu, 01/01/2002 doğumlu, KUTEYBE İSMAİL tüm aramalara rağmen bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18.09.2026

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