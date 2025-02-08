T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/109 Esas

Davacı , TAHSİN GÜZEL ile Davalı , SELÇUK ŞENTÜRK arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle;

Mahkememizce davalı SELÇUK ŞENTÜRK'e dava dilekçesinde belirtilen adresine dava dilekçesi tebliğe çıkartılmış, tebligat bila tebliğ iade edilmiş, yapılan tüm aramalara rağmen adı geçenin tebligata elverişli adresi tespit edilemediğinden bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporu netice kısmında; 1-Dava konusu 34 GN 3090 plakalı 2010 Model BMW marka 116i aracın dava tarihi olan 17/03/2022 tarihinde ki ikinci el değerinin 244.819,21 civarında olduğu,

2-Dava konusu 34 GN 3090 plakalı 2010 Model BMW Marka 116i tipi aracın dava tarihi olan 18/03/2021 tarihinde ki ikinci el değerinin 163.717,49 TL civarında olacağı,

3-Dava konusu 34 GN 3090 plakalı 2010 Model BMW Marka 116i tipi aracın güncel ikinci el değerinin 600.000,00 TL civarında olabileceği kanaat ve tespitleri ilanen tebliğ olunur. 28.01.2025

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