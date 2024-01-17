BAKIRKÖY 3. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/679

DavacıMERVE MUTLUtarafındandavalı MEVLÜT ŞEKER aleyhineaçılan Çocukla Kişisel İlişki Kurulması davasındaverilen karar uyarınca;

TOKAT ili, REŞADİYE ilçesi, YOLÜSTÜ mah/köy, 99 Cilt, 71 Aile sıra no, 26 sırada nüfusa kayıtlı, MUSTAFA ve AYSEL oğlu/kızı, 10/08/1989 dogumlu,47527792902 TC kimlik numaralı MEVLÜT ŞEKER'in herhangi biradresi tesbit edilemediğinden dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, adres araştırmasında da adı geçenin adresinin bulunamadığı anlaşılmakla 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri hükmüne binaen dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK'nun 122.maddesi uyarınca dava dilekçesinin davalıya tebliği, tebliğdenitibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceği, aynı süre içinde iddia ve savunmalarının dayanağı olan tüm delil ve tanıklarını bildirmesi gerektiği, süresi içinde cevap dilekçesi vermezse davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, o süresi içinde delil ve tanıklarını bildirmediği taktirde delil bildirme ve tanık dinletme hakkından vazgeçmiş sayılacağıhususları davalıya ilanen tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır. 12/01/2024

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