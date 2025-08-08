BAKIRKÖY 3. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NDEN

ESAS NO : 2025/40

Davacı CANSIN PANCAROĞLU ile Davalı MEHMET CİHAN ÇÖMEZ arasında mahkememizde görülmekte olan Nafaka (Katılım Nafakası) davası nedeniyle;

TEKİRDAĞ ili, SÜLEYMANPAŞA ilçesi, HÜRRİYET mah/köy, 1 Cilt, 605 Aile sıra no, 3 sırada nüfusa kayıtlı, EKREM ve YEŞİM oğlu , 26/03/1982 dogumlu,17558223812 TC. kimlik numaralı DAVALI: MEHMET CİHAN ÇÖMEZ'in herhangi biradresi tesbit edilemediğinden dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, adres araştırmasında da adı geçenin adresinin bulunamadığı anlaşılmakla 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri hükmüne binaen dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK'nun 122.maddesi uyarınca dava dilekçesinin davalıya tebliği, tebliğden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceği, aynı süre içinde iddia ve savunmalarının dayanağı olan tüm delil ve tanıklarını bildirmesi gerektiği, süresi içinde cevap dilekçesi vermezse davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, o süresi içinde delil ve tanıklarını bildirmediği taktirde delil bildirme ve tanık dinletme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususları davalıya ilanen tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.10/07/2025

