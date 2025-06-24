BAKIRKÖY 3. AİLE MAHKEMESİ

BAKIRKÖY 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/536 Esas

KARAR NO : 2024/231

Davacı Hava Memiş tarafından davalılar AYTEN BARANOĞLU ve diğer davalılar aleyhine açılan Nufus kayıtlarının düzeltilmesi davasının sonucunda:

Davalılardan AYTEN BARANOĞLU nun yurt dışı adresi olan "Celsiusstraat 20 5621 BT Eindhoven Hollanda" adresine tebligat yapılamadığından davacı Hava Memiş vekili Av. Selahattin Özdemir tarafından mahkeme kararının istinaf edilmesi nedeniyle İSTİNAFDİLEKÇESİNİN ilanen tebliğine karar verilmiştir.

AÇIKLAMALAR:

Bakırköy 3. Aile Mahkemesi 2019/536 E. 2024/231 Karar sayılı ilamının açıkça kanuna ve hukuka aykırı olması nedeniyle istinaf kanun yoluna başvurma zorunluluğumuz doğmuştur.

İlk derece mahkemesince "Müteveffa Hüseyin ve Necibe Baranoğlu tarafından nüfusta çocukları olarak kaydedilen " Güven Baranoğlu" kaydındaki amacın evlat edinme amacı ile oluşturulduğu ve evlat edinme iradesinin tespiti istenmektedir. Evlat edinme koşulları ve şekli Türk Medeni Kanunu hükümlerine tabidir. Hüseyin ve Necibe Baranoğlu'nun davacıyı evlat edinme amacıyla yasa hükümlerine uygun yaptıkları işlem bulunmayıp nüfusta mükerrer bir kayıt oluşturulma sonucunu doğuran işlem yaptıkları ve bu kaydın iptal edildiği anlaşılmaktadır. Medeni Kanunumuzda ikinci bir kayıt yapılmasındaki amacın tespitine dair yasal bir düzenlemede bulunmamaktadır" gerekçeleriyle evlatlık ilişkisi kurulması talebimiz reddedilmiştir.

1.- Dava dilekçesinde özetle belirtmiş olduğumuz; Hava Memiş 05.03.1957 yılında doğmuştur. Müvekkilin Hava Memiş olarak annesinin ismi Selime babasının ismi Kasım'dır. Fakat bu tarihten sonra müvekkilin abisi olan Hüseyin Baranoğlu müvekkilimi evlat edinme iradesiyle yeni bir kişiolarak kaydettirmiş ve Güven Baranoğlu ismini vermiştir.

Buna göre müvekkil Hüseyin ve Neciye kızı 02.03.1964 doğumlu 17429383928 TC kimlik numaralı Güven Baranoğlu adıyla nüfusa kaydedilmiştir.Belirtilen tarihlerde özellikle Kars bölgesinde bu şekilde nüfusa kaydettirme işlemleri çok yaygın olarak yapılmıştır.

2.-Müvekkil, kendisini evlat edinen tarafından nüfusuna kaydedildikten sonra yeni ailesi ile birlikte yaşamak üzere Hollanda'ya götürülmüştür. Müvekkil uzun yıllar Hollanda da beraber yaşamışlardır. Müvekkil Hollanda da Güven Baranoğlu olarak sorunsuz yaşamış ve babası olan Hüseyin Baranoğlu ile Neciye Baranoğlu müvekkil üzerinden her türlü yardımı , çocuk parasını Hollanda Devletinden almışlardır. Ayrıca, müvekkil Güven Baranoğlu'nun hastalanması neticesinde Hollanda Devleti tarafından tazminat ödendiği ve bunu da yine anne babasının Hollanda Devletinden aldığını daha sonra öğrenmiştir.

3.- Müvekkilin evlatlık ilişkisi ile babası olan ve evlatlık alındığı tarihten itibaren babası olarak bildiği Hüseyin Baranoğlu 30.05.2011 tarihinde vefat etmiştir. Müvekkilin Hüseyin Baranoğlu'ndan olma kardeşleri bulunmaktadır.

Müvekkillin babası olan Hüseyin Baranoğlu vefat ettikten sonra, babasının, malları başkasının üzerine muvazaalı şekilde devredip sonra diğer kardeşleri üzerine devrettiğini öğrenmiş ve kendisinin çalışarak katkı sağladığı ve sağlık tazminat parasıyla alınan taşınmazdaki miras haklarını savunmak amaçlı Bakırköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2015 / 93 Esas sayılı dosyasından Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davası açmıştır.

Bunun üzerine tüm resmi belgelere ve gerçeklere rağmen davalı taraflar müvekkile karşı Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2015/ 138 Esas sayılı dosyasından Güven Baranoğlu kaydının kapatılması için nüfus kaydının düzeltilmesi davası açmıştır. Davalı taraf, bu dosyada Güven Baranoğlu kaydının Hüseyin Neciye Baranoğlu üzerinden silinmesini, kaydın kapatılmasını haksız gerekçelerle talep etmektedir.

MÜVEKKİLİN ANAYASA İLE KORUMA ALTINA ALINAN MİRAS HAKKI DAVALILAR TARAFINDAN ENGELLENMİŞTİR. MÜVEKKİL HEM HAVA MEMİŞ OLARAK HEM DE GÜVEN BARANOĞLU OLARAK DAVALILARIN HUKUKA AYKIRI, KÖTÜ NİYETLİ İŞLEMLERİ NETİCESİNDE MİRAS HAKKINDAN MAHRUM BIRAKILMIŞTIR.

Davalıların babası olan Hüseyin Baranoğlu müvekkili evlat edinme iradesiyle kendi nüfusuna çocuğu olarak Güven Baranoğlu adıyla kaydettirmiştir. Bunun için öncelikle müvekkili kendi nüfusuna kaydettirmiş ve henüz küçücük çocukken onu yanında Hollanda'ya götürmüştür. Ardından müvekkil ile müteveffa arasında evlatlık ilişkisi kurulduğundan ve Hüseyin Baranoğlu'nun mirasçısı olarak miras hakkı olacağından müvekkilin ayrıca Hava Memiş olarak babasından herhangi bir miras payı almaması için tüm haklarından feragat ettiğine ilişkin müvekkile dilekçe verdirmiştir. Müteveffa Hüseyin Baranoğlu müvekkile "sen artık benim çocuğumsun, babamın mirasından kalan payı zaten ben ölünce çocuğum olarak alacaksın" demiştir. Bunun üzerine o anda 18 yaşlarında olan müvekkil bu doğrultuda tüm miras hakkından feragat ettiğine ilişkin dilekçe imzalamıştır. Dava dilekçemizde de bahsettiğimiz gibi tanık anlatımlarıyla da ispatlanabilecek bu olgular maalesef ki ilk derece mahkemesince araştırma gereği dahi duyulmamıştır.

Devlet idaresi tarafından müvekkilin müteveffa Hüseyin Baranoğlu ve Neciye Baranoğlu'nun çocukları olarak nüfusa Güven Baranoğlu adıyla mükerrer olarak kaydedilmesinde o zamanlarda çocuk olan müvekkilin hiçbir suçu bulunmamaktadır. Müteveffalar müvekkili

evlat edindiklerini beyan etmişler ve uzun yıllar müvekkil bu şekilde davalılarla Hollanda'da yaşamıştır.

Müteveffa Hüseyin ve Neciye Baranoğlu'nun müvekkili kendi nüfuslarına yeni bir kişi olarak doğumdan olacak şekilde kaydettirmelerinin nedeni evlatlık ilişkisi kurulması amaçlarını göstermektedir. Ancak evlatlık ilişkisi kurulduktan 50-60 yıl sonra davalılar müvekkilin miras hakkını engellemek için hukuki boşluklardan yararlanarak kötü niyetli hareket etmektedirler. Nitekim halihazırda müvekkil ne Hava Memiş olarak babasından ne de Güven Baranoğlu olarak Hüseyin Baranoğlu'ndan herhangi bir miras payı almamıştır.

DAVALILAR MÜVEKKİLİN MİRAS HAKLARINI, TAZMİNAT HAKLARINI YILLAR BOYUNCA KULLANMIŞTIR.

Müvekkil Güven Baranoğlu olarak Hollanda'da yaşadığı dönemde hastalığı nedeniyle tedavi görmüş ve bu nedenle müteveffalara sağlık ödemesi yapılmıştır. Ancak müvekkilin evlenme yaşı geldiğinde Türkiye'ye getirmişler ve müvekkili ilk nüfus kaydı olan Hava Memiş üzerinden 12.11.1984 tarihinde Haşim Memiş ile evlendirmişlerdir. Müvekkilin bu şekilde Türkiye'ye yerleşmesi sağlanmıştır. Fakat, davalı taraflar evlatlık olarak aldıkları Güven Baranoğlu Türkiye'de yaşamasına rağmen nüfus kaydı üzerinden yine yurt dışına çıkışlar yapmış ve yurt dışında Hollanda'da devlet yardımından yararlanmışlardır. Davalılar müvekkilin hastalığı üzerinden dahi haksız kazanç elde etmiştir. Bu durumu dava açılma tarihine yakın bir tarihte öğrenen müvekkil dava dilekçesi ekinde de sunulan müvekkil ile ilgili Hollanda makamlarında yapılan işlemlere ilişkin birtakım belge örneklerini bulmuştur.

TÜM BUNLAR GÖSTERMEKTEDİR Kİ DAVALILAR AÇIKÇA HUKUKİ BOŞLUKLARI KULLANARAK KÖTÜ NİYETLİ HAREKET ETMİŞLERDİR.

TMK Madde 2 - Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.

Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.

Davalılar nüfus idaresinin hatasından kaynaklı olarak yapılan mükerrer kaydı kötü niyetli olarak iptal ettirdiğinden müvekkil açısından evlatlık ilişkisinin varlığının tespiti için zorunlu olan davamızın eski usul kurallarına uyulmaması nedeniyle reddedilmesi hukuka aykırıdır. Ne hukuki boşluklar ne de kamu idarelerinin hataları müvekkilin miras hakkının engellenmesine neden olmamalıdır.

Davalıların bu noktadaki kötü niyetleri açıkça ortaya konulmuş olmasına tanıklar dinlenmeden ve delillerimiz toplanmadan karar verilmiş olması hukuka aykırıdır.

Tüm bu hususlar davalılar tarafından aslında var olan evlatlık ilişkisinin kötü niyetli olarak reddettiklerini ve müvekkilin miras hakkını engellemek amacıyla hukuki boşluklardan faydalandıklarını ve hukuki haklarını kötüye kullandıklarını göstermektedir.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda açıklanan ve resen göz önünde bulundurulacak nedenlerle;

1.- Hukuka açıkça aykırı olan Bakırköy 3. Aile Mahkemesi 2019/536 E. 2024/231 Karar sayılı ilamının istinaf incelemesi neticesinde KALDIRILARAK davamızın kabulüne,

2.- Vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin davalılar üzerine bırakılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

İşbuistinaf dilekçesinin yayınlandığı tarihtenitibaren 7 gün sonra tebliğ edilmişsayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren ikihaftaiçinde dilekçeye cevap verebileceğihususu teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 30/05/2025

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