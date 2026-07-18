×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

BAKIRKÖY 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

BAKIRKÖY 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2026 00:00

T.C. BAKIRKÖY 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

Esas No :2019/647-Karar No: 2020/254
(Esas No :2024/781 -Karar No: 2025/597)
Mahkememizin2019/647 Esas - 2020/254 Karar sayılı 16.07.2020tarihli ilamı ile;
Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı sanığın hırsızlık suçundan10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı CMK.nun 231/6maddesindeki şartların oluşması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanığın 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına hükmedildiği,
(Sanığın denetim süresi içerisinde suç işlediğinin ihbarı üzerine Mahkememizin2024/781 Esas sırasına kaydedilerek ele alınan dosyada2024/781 Esas-2025/597 Karar sayılı 16/10/2025 tarihli ilamı ile, Mahkememizin2019/647 Esas-2020/254 Karar sayılı ilamı ile verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararın usulune uygun kesinleşmemesi nedeniyle hükmün açıklanmasına yer olmadığına dair karar verilmiştir.)
SANIK ; Abdullah ve Fatma oğlu 1996 Halep doğumlu, MUHAMMED YASİN ve
MÜŞTEKİ ; Halil ve Sultan oğlu,26/08/1988Keçiören doğumlu EREN PEKESEN tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememizin2019/647 Esas ve2024/781 Esas sayılı dosyalarına ait gerekçeli kararlar sanığa ve müştekiye tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetlerinin7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri gereğince Türkiye genelinde günlük olarak yayınlanan bir gazetede ve genel internet sitesinde ilanen tebliğine,
2- İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa ve müştekiye kararların tebliğ edilmiş sayılması ile bu tarihten itibaren ( 2019/647 Esas sayılı dosya yönünden 7 gün içinde, 2024/781 Esas sayılı dosya yönünden2 hafta içinde) yasal yola başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 17.07.2026

 

#ilangovtr Basın no ILN02512629