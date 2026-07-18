BAKIRKÖY 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BAKIRKÖY 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

Esas No :2019/647-Karar No: 2020/254

(Esas No :2024/781 -Karar No: 2025/597)

Mahkememizin2019/647 Esas - 2020/254 Karar sayılı 16.07.2020tarihli ilamı ile;

Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı sanığın hırsızlık suçundan10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı CMK.nun 231/6maddesindeki şartların oluşması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanığın 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına hükmedildiği,

(Sanığın denetim süresi içerisinde suç işlediğinin ihbarı üzerine Mahkememizin2024/781 Esas sırasına kaydedilerek ele alınan dosyada2024/781 Esas-2025/597 Karar sayılı 16/10/2025 tarihli ilamı ile, Mahkememizin2019/647 Esas-2020/254 Karar sayılı ilamı ile verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararın usulune uygun kesinleşmemesi nedeniyle hükmün açıklanmasına yer olmadığına dair karar verilmiştir.)

SANIK ; Abdullah ve Fatma oğlu 1996 Halep doğumlu, MUHAMMED YASİN ve

MÜŞTEKİ ; Halil ve Sultan oğlu,26/08/1988Keçiören doğumlu EREN PEKESEN tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememizin2019/647 Esas ve2024/781 Esas sayılı dosyalarına ait gerekçeli kararlar sanığa ve müştekiye tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetlerinin7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri gereğince Türkiye genelinde günlük olarak yayınlanan bir gazetede ve genel internet sitesinde ilanen tebliğine,

2- İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa ve müştekiye kararların tebliğ edilmiş sayılması ile bu tarihten itibaren ( 2019/647 Esas sayılı dosya yönünden 7 gün içinde, 2024/781 Esas sayılı dosya yönünden2 hafta içinde) yasal yola başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 17.07.2026

#ilangovtr Basın no ILN02512629