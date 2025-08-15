BAKIRKÖY 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BAKIRKÖY 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/2 Esas

Konu : İlan yazısı

İLAN

Mahkememizde görülen mirasçılık belgesi talepli davada; muris İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Tepecik Mahallesi Köyü, C:14, H:308, BSN:1 de nüfusa kayıtlı 07/03/1933 Priştina doğumlu muris MUAZZEZ YUSUFİ'nin mirasçılarına ulaşılamadığından, TMK'nun 501 ve 594 maddeleri uyarınca muris MUAZZEZ YUSUFİ'nin mirasçısı olduğunu iddia eden kişilerin ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde delilleri ile birlikte Bakırköy 21. Sulh Hukuk Mahkemesi 2024/2Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri aksi taktirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak kaydıyla mirasın hazineye devir edileceği ilanen duyurulur. 04.07.2025

