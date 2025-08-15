×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

BAKIRKÖY 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

BAKIRKÖY 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2025 00:00

T.C. BAKIRKÖY 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/2 Esas
Konu : İlan yazısı

İLAN

Mahkememizde görülen mirasçılık belgesi talepli davada; muris İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Tepecik Mahallesi Köyü, C:14, H:308, BSN:1 de nüfusa kayıtlı 07/03/1933 Priştina doğumlu muris MUAZZEZ YUSUFİ'nin mirasçılarına ulaşılamadığından, TMK'nun 501 ve 594 maddeleri uyarınca muris MUAZZEZ YUSUFİ'nin mirasçısı olduğunu iddia eden kişilerin ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde delilleri ile birlikte Bakırköy 21. Sulh Hukuk Mahkemesi 2024/2Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri aksi taktirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak kaydıyla mirasın hazineye devir edileceği ilanen duyurulur. 04.07.2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02260819