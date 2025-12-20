BAKIRKÖY 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BAKIRKÖY 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/74 Esas

BAKIRKÖY 20.SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLANEN DUYURULUR

Davacı , DİRAN MIGIRDIÇ KAZAZOĞLU ile arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

İSTANBUL ili, FATİH ilçesi, MERCAN mah/köy, 86 Cilt, 13 Aile sıra no, 13 sırada nüfusa kayıtlı, OHANNES ve TAKUHİ oğlu/kızı, 01/07/1921 doğumlu, Persik Suri'nin 13/04/2000 tarihinde vefat ettiği, mirasçısı olmadığı için hazinenin mirasçısı olduğu tespit edilen, Persik Suri'nin mirasçısı olup olmadığı, tüm araştırmalara rağmen isim ve tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden;

TMK MADDE 594: ''Miras bırakanın mirasçısı bulunup bulunmadığı veya mirasçıların tamamı bilinmiyorsa, sulh hakimi uygun araçlarla bir ay ara ile iki defa ilan yapıp hak sahiplerini son ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmeye çağırır.''

Mirasçı Persik Suri'nin kanuni mirasçısı olduğunu iddia eden şahısların İKİNCİ İLANIN yayınlandığı tarihten itibaren en geç 1 yıl içerisinde Mahkememiz kalemine müracaat etmeleri, aksi takdirde miras sebebiyle istihkak davası açma haklarının saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceği TMK' nın 594. Maddesi uyarınca ilan olunur. 05.11.2025

#ilangovtr Basın no ILN02338827