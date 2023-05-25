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BAKIRKÖY 2. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

BAKIRKÖY 2. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 00:00

ESAS NO : 2021/118 Esas

KARAR NO : 2021/39
Davacılar Dhanara Chemicals Private Ltd ve Dytara Kimya Teknolojileri Limited Şirketi vekili tarafından, davalı Dystar Colours Distribution GmbH aleyhinde açılan, haksız rekabetin tespiti, men'i, menfi tespit ve muarazanın giderilmesi talepli davanın yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :Davacıların davasının kabulü ile, davalı firma adına tescilli davaya konu 2000/11284, 2006/48362, 2007/48291, 176857, 95/008367, 2015/81416, 93459, 79705 tescil numaralı markalar ile davacı yana ait 2017/122215, 2017/122205, 2017/122198, 2017/122212 tescil numaralı markalar arasında karıştırma ihtimali ve iltibas riskinin bulunmaması nedenleri ile davacı markalarının davalı markalarına tecavüz etmediğinin tespiti ile muarazanın giderilmesine, davalı yanın haksız rekabetinin tespiti ve men'ine karar verildiği, ilan olunur.11/05/2023

#ilangovtr Basın no ILN01833959

 

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#Basın No ILN01833959#İlangovtr